Matan a un periodista haitiano en medio de protestas en Puerto Príncipe

EFE

Puerto Príncipe

Un periodista haitiano murió este lunes tras ser tiroteado por desconocidos que se desplazaban en una motocicleta en medio de las protestas que se realizan desde el domingo en Puerto Príncipe para exigir la dimisión del presidente del país, Jovenel Moise, confirmó este martes la Policía Nacional.

Se trata de Pétion Rospide, quien trabajaba para la emisora Radio Sin Fin (RsF) y frecuentemente se pronunciaba sobre el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.



De acuerdo a las autoridades, el periodista fue alcanzado por una bala cuando se dirigía hacia su casa en el sector Portail Léogane.



La muerte del comunicador fue confirmada a través de Facebook por la propia emisora RsF.



"Nuestro hermano, nuestro colega, nuestro amigo Pétion Rospide ha caído. Es un golpe para RsF", apuntó.



Durante la jornada de protestas de este lunes también murió de forma violenta otra persona tras ser alcanzada por un disparo en la capital.



Las protestas empezaron el domingo cuando miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país días después de que el Tribunal Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a una empresa de Moise en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe.



El mismo domingo, André Michel, portavoz del sector Democrático y Popular, que agrupa a varios líderes de oposición y organizaciones sociales, dijo a la prensa que contaron "siete muertos y más de cien heridos" durante las protestas de ese día.



El primer ministro designado de Haití, Jean Michel Lapin, declaró este lunes que el derecho a protestar está garantizado en la Constitución del país, pero que no es "aceptable" la violencia, por lo que condenó las "acciones lamentables" ocurridas en el país.



El jefe de Gabinete lamentó las pérdidas de vidas que resultaron de las protestas de sectores opositores y felicitó a la Policía Nacional "que hace un buen trabajo de profesionalidad".



Lapin, designado para el cargo por el presidente haitiano, Jovenel Moise, aún no ha podido presentar su plan de Gobierno ante el Parlamento (bicameral) debido a desórdenes impulsados por varios legisladores.



El pasado 31 de mayo la Corte Superior de Cuentas de Haití envió al Parlamento (bicameral) su informe final sobre la investigación que realizó sobre los supuestos actos de corrupción en Petrocaribe.



Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans del presidente haitiano recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos pero no los ha llevado a cabo.



Asimismo, el texto revela que al parecer existe una red de funcionarios dentro del Gobierno haitiano que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly, así como para el exprimer ministro Laurent Lamothe.



El reporte de la Corte Superior de Cuentas califica de "grave" la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.



El documento está en poder del presidente del Senado y de la Asamblea Nacional haitiana, Carl Murat Cantave, quien deberá tramitarlo ante la Justicia