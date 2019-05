El Salvador levanta alerta de tsunami por sismo de magnitud 6,8

EFE

San Salvador

El Gobierno de El Salvador levantó este jueves la alerta de tsunami emitida tras el sismo de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter, con epicentro en la costa del Pacífico, que sacudió esta madrugada al país, sin que hasta el momento se reporten "daños graves generalizados".

La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, señaló a periodistas que la alerta "ya había sido levantada" porque "no se registran variaciones en el nivel del mar por el sismo magnitud 6,8".



La ministra llamó a la población a estar atentos en las próximas 24 horas por "probables incrementos en la velocidad de las corrientes marinas" y pidió que se atiendan las recomendaciones que emita la Dirección General de Protección Civil.



El temblor se registró a las 03.06 hora local (09.06 GMT), tuvo una profundidad focal de 48 kilómetros y su epicentro se situó frente a la costa del departamento de La Libertad, 66 kilómetros al sur de la playa Mizata, según lo informó el Ministerio de Medio Ambiente.



La entidad gubernamental reporta 16 réplicas con magnitudes entre 3,4 y 4,9 tras el sismo principal.



El director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, aseguró en una entrevista con la estatal Radio Nacional que no se registran "daños graves generalizados" y reiterado el llamado a la población a mantener la calma y a tomar las medidas de precaución para evitar accidentes, además pidió no se generen rumores.



Por su parte, el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, anunció la suspensión de clases por 24 horas en 970 escuelas públicas cercanas a la costa e instó a directores de colegios privados y decanos de universidades a evaluar la infraestructura de los edificios como una medida de seguridad.



En El Salvador, la mayoría de los temblores que se producen habitualmente tienen su origen en aguas del océano Pacífico y a mucha mayor profundidad, lo que en ocasiones los hace imperceptibles para la población.



No obstante, los que se originan en tierra próximos a la superficie son más sentidos y dañinos, por lo que generan alarma entre los habitantes.