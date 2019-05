Embajador chino rechaza publicación del NYT sobre supuesto sistema de espionaje en Ecuador

Agencias

Santo Domingo, RD.

El embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, rechazó una investigación del diario estadounidense The New York Times, que señaló que el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 de Ecuador, construido por China, fue utilizado con fines políticos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

En un primer encuentro con la prensa local, Chen, afirmó que la publicación no corresponde a la verdad al tiempo que calificó al ECU 911 como un proyecto "simbólico" de la cooperación pragmática entre China y Ecuador.

El The New York Times en su publicación señaló que el ECU 911 fue usado para espiar a detractores del régimen de Correa.

"Estos reportajes ni decir que es objetivo, trunca el sentido, no corresponde a la responsabilidad y dañó a las cooperaciones pragmáticas entre China y Ecuador", dijo el diplomático.

Al respecto, Chen, dijo que "el diario estadounidense, como un medio de influencia mundial, lo básico que tiene que hacer es reportajes objetivos, justos y verdaderos".

Ese reportaje fue reproducido el pasado sábado en la selección semanal que ofrece este diario a sus suscriptores. A raíz de esto, la embajada de China en República Dominicana, a la firma de su agregado de prensa, Xu Tiefei, niega que la tecnología suministrada a Ecuador haya servido para el espionaje a los opositores del entonces presidente ecuatoriano.

El embajador chino en Ecuador apuntó, en cambio, que "cualquier reportaje no puede ser con perjuicio y con ideología".

El embajador chino dijo además que China no tiene ninguna participación en el uso de la plataforma tecnológica con la que opera el ECU 911, que es un organismo de respuesta inmediata e integral ante situaciones de emergencia en Ecuador.

El ECU 911, que opera desde 2012, cuenta con una moderna plataforma tecnológica construida por la empresa China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) que, además, construyó 16 centros de mando.

"Como constructor y proveedor de aparatos del sistema del ECU 911, las tecnologías y aparatos chinos solo ofrecen una plataforma. Las empresas chinas no participan en la aplicación después de la entrega del sistema", precisó el embajador chino.

Añadió que "este sistema es utilizado por la parte ecuatoriana" y destacó la importancia del servicio que ofrece al pueblo ecuatoriano en materia de seguridad ciudadana y emergencias.

"El sistema del ECU 911 es exitoso y beneficia a la sociedad, a la seguridad. Estamos seguros de que con esta utilización razonable se puede elevar el nivel del control de la seguridad", expuso.

Resaltó que el ECU 911 como punto destacado de la cooperación pragmática entre China y Ecuador "ha jugado un papel muy importante para la estabilidad, armonía y seguridad social, para la construcción de una ciudad inteligente"en el país sudamericano.

En ese sentido, ponderó que gracias al ECU 911 se recuperaron algunas vidas tras el terremoto 7,8 grados de magnitud que sacudió la costa norte de Ecuador el 16 de abril de 2016.

El evento dejó 673 muertos y gran devastación en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

"Se puede decir que ECU 911 ha dado otra vida a las personas afectadas", remarcó Chen tras anotar que el ECU 911 es un ejemplo de la cooperación china de alta ciencia y tecnología.

Indicó, asimismo, que el ECU 911 ha sido "evaluado altamente" por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien el pasado 25 de abril destacó las contribuciones del proyecto y ha sugerido compartir esta experiencia en la región.

Almagro, destacó los beneficios del proyecto en la apertura del "Seminario Internacional sobre Mecanismos y Herramientas de Cooperación sobre los Servicios de Emergencia en la Región", que se llevó a cabo durante dos días en Quito, con el auspicio de la OEA y el ECU 911 de Ecuador.

En el seminario, se buscó diseñar un protocolo regional para atender emergencias basados en el modelo de gestión del ECU 911 de Ecuador.