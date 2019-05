El último encontronazo entre Trump y los demócratas

Adolfo Valenzuela

Nancy Pelosi es considerada una de las mujeres más influyentes en Estados Unidos y razones no faltan. La líder demócrata, conjuntamente con varios de sus compañeros, fueron expulsados ayer de una reunión en la Casa Blanca, a los pocos minutos de que el mandatario Donald Trump entrara a la oficina.

Se alega que estaba furioso porque la líder le había acusado de “encubrir posibles pruebas que podrían usarse en un posible juicio político para destituirlo”.

Primero, el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa no ha sido conocido en su versión completa por los congresistas. Segundo, el fiscal general, William Barr, ha obstaculizado la entrega del documento, aparte de evadir una cita con un comité en el Congreso para hablar al respecto. Trump padre no ha entregado el informe sobre sus ganancias corporativas ni impuestos. Donald Trump hijo ha sido citado por la justicia por obstrucción. Caza de brujas, persecución o acoso demócrata... llámele como desee. Perfecto para hacerle daño a la imagen del mandatario.

El escrutinio al que ha sido sometido el Presidente, le tiene los pelos de punta y ayer amenazó con no volver a sentarse a la mesa de negociaciones, a pesar de que en varios casos ya no puede tomar decisiones unilaterales (a menos que sea por decreto), porque el hecho de que los republicanos controlen el Senado no es suficiente para imponer su agenda.

“Impeachment” es una de las ideas más discutidas en estas semanas, pero Pelosi, que actualmente es presidenta de la Cámara de Representantes, ha mantenido frenado el procedimiento por ser un arma de doble filo. Primero porque la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes no es suficiente, aparte de que en el sistema judicial, hay mayoría de jueces conservadores.

Que Donald Trump está trabajando para ganar la reelección, en la cita del martes 3 de noviembre de 2020, no es un secreto. Pero los demócratas no van a brindarle una vía fácil. Ambas partes están dispuestas a ganar en el año 2020.