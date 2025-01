Kuchi, la dominicana que puso de moda el ‘tubi’ en Perú

Su sueño era ser arquitecta o decoradora de interiores. Sin embargo, Alexis Farriel Díaz, mejor conocida como Kuchi, llegó a Lima, Perú, por una invitación para durar tres meses.

Su estadía se extendió a casi 30 años, para convertirse en una exitosa estilista, empresaria e influencer.

Es oriunda de Villa Altagracia, municipio de San Cristóbal. Siendo muy joven sus padres se separación, y junto a dos de sus siete hermanos, se fue a vivir con su padre, quien tuvo cuatro hijos más con quien la terminó de criar. “Yo era la mayor y yo tenía mucha responsabilidad”.

A sus 17 años tuvo su primer contacto con el mundo del estilismo. Era asistente de una peluquera muda de su pueblo, comenta. Tiempo después decidió mudarse a Santo Domingo para trabajar en un salón pequeño, de ahí pasó a trabajar con un peruano que era propietario de un centro de belleza, local que pasó a manos del estilista a José Antonio García, que trabajaba para Hermanos Dueñas (salón exclusivo y de larga data en República Dominicana).

A menos de un año, fue cuando su jefe le propuso viajar a Perú para trabajar por tres meses. Oferta que aceptó sin saber que su vida cambiaría totalmente.

Recuerda que sus primeros años en Perú fueron rodeados de escasez. Comenta que el país era atrasado, no había muchos centros comerciales y los vehículos que circulaban eran los Volkswagen pequeños, conocidos como cepillos.

Pasado algunos meses su jefe, quien le propuso ir a Perú, decidió regresar a República Dominicana. Pero Kuchi quiso quedarse a luchar por un futuro. Varios salones querían que trabajara para ellos. Al final decidió trabajar con una china de descendencia peruana y fue cuando salió embarazada de su primera hija, Estrella.

“Yo le pedí a la señora que me diera un chance para yo poder atender a mi hija y ella no me dio el chance. El papá de mi hija y yo decidimos que dejara el trabajo”, recuerda la dominicana.

En 2002, con un ahorro que habían guardado ambos decidieron crear su propio proyecto. El arrancar con el negocio no fue nada fácil para Kuchi, estando lejos de su familia y con una niña pequeña, sin embargo, logró establecerse y comenzar a crear una clientela.

Diferentes etapas Kuchi trabajando.Cortesía de la entrevistada

Como exigente y delicado describe al público peruano, lo que ha sido un gran desafío para ella y lo que también la ha obligado a crecer como profesional. “Tengo que agradecerle a Dios y al público peruano, que gracias a ellos he podido crecer, he podido ser más exigente con mi trabajo, porque si te lo puedo decir que soy muy exigente. Ellos (el público) te hacen crecer, me entiende y tú te exiges más, para poder llegar al nivel de ello”.

El salón de Kuchi actualmente tiene 30 empleados y cuenta con un local espacioso de unos 500 metros cuadrados. Su propietaria tiene la privilegio de laborar tres días a la semana. En el segundo y tercer nivel se encuentra su casa.

Salón Kuchi, ubicado en Lima, PerúCortesía de la entrevistada

La profesional en cortes considera que para hacer crecer algún negocio en sumamente importante tener atención a los detalles, mucha determinación y ponerle bastante empeño a las cosas.

Resalta que en República Dominicana hay muchas oportunidades y que es un país maravilloso, por lo que siempre se siente orgullosa de su país y con la responsabilidad de mantener en alto el nombre de Quisqueya.

“Mucha gente dice: “Ay, yo me quiero ir para Nueva York, yo me quiero ir…”, si la gente supiera que República Dominicana es un país maravilloso, solo que hay que ponerle empeño, nada más empeño, porque es un país maravilloso donde la gente es verdaderamente feliz”, señala Kuchi.

El cuero cabelludo, lo más importante

Aunque la mayoría de las mujeres que asisten al salón de Kuchi van por un corte de pelo o un cambio de color, la estilista en muchos casos les reclama el cuidado el cuero cabelludo. Considera que la mayoría de las chicas no saben lavarse el pelo, suelen darle solo un champú concentrándose en el centro de la cabeza.

“Vienen por color de cabello, vienen para que le hagan una producción de mecha y yo primero preparo y si tienen el cuero cabelludo maltratado y tienen una cantidad de grasa. Yo no le hago color, yo primero preparo el cuero cabelludo para luego a realizarle el color y hay mucho problema de cuero cabelludo”, afirma.

Kuchi es especialista en reconstrucción de caballo y coloración.Cortesía de la entrevistada

Además de consejos y recomendaciones, la peluquera ha provocado un “boom” entre sus clientas y redes sociales al mostrar que la mejor forma de cuidar el pelo mientras se duerme es con el “tubi” dominicano.

“Los primeros días me acabaron, me dijeron de todo, pero hoy en día los salones, lo copian, hoy en día los salones lo están poniendo en práctica… Yo les enseñé a lavarse el cabello en la noche y luego se aplican su “tubi” y el cabello amanece lacio”, señala.

Contenido diferenciador en redes

Kuchi es directa, honesta y muy frontal con sus clientas. A través de las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, muestra las evaluaciones y transformaciones que realiza la especialista en reconstrucción de cabello.

La idea de compartir las conversaciones con sus clientas fue de su hija menor, Brisa, quien la escuchaba hablar y entendía que era una buena manera de conectar con la gente porque ningún peluquero conversa de esa manera con sus clientas. Al inicio sentía mucho temor, pero de igual manera comenzaron subir contenido a las plataformas. Tras las críticas pensó dejar de lado compartir contenido en redes, no obstante eran mayores los beneficios.

“A la gente le encantaba criticar, casi tiro la toalla, pero después me di cuenta que lo que vende es eso y si la gente no te critica tú no vas a brillar, es un poco chocante, pero después te acostumbras y si la gente no te critica, entonces tú no progresa”, dice la criolla.

Con más de 3,8 millones de seguidores en TikTok y 2,4 millones en Facebook e Instagram respectivamente, Kuchi comparte momentos especiales con sus clientes. Sus videos van desde recomendaciones, consejos, observaciones y los resultados que se obtienen. Mientras que en YouTube cuenta con 253 mil suscriptores.

“Yo creo que mis videos sea, se han hecho virales porque la gente que dice que yo soy muy fuerte, que yo soy muy directa, que soy muy mala, hasta que tú vengas a mi salón de belleza y tú tengas la experiencia conmigo, tú vas a ver...”.

Entre sus videos con más vistas en TikTok se encuentran los cortes de pelo con hasta 16,8 millones de producciones. Otros que también se han vuelto virales son los cambios de colores en el pelo, enseñando cómo lavarse correctamente el pelo y mostrando cómo realizarse el “tubi” dominicano con millones de producciones también.

Clientas internacionales

La popularidad de Kuchi ha traspasado fronteras. La estilista goza con el privilegio de que personas viajen solo para atenderse con ella, van desde España, Colombia, Estados Unidos, Chile, México, Argentina y Ecuador, entre otros países.