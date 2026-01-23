Inician renovación de infraestructuras en el Jardín Botánico Nacional

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inició un proceso de remozamiento de infraestructuras en el Jardín Botánico Nacional (JBN) Dr. Rafael María Moscoso, la primera renovación integral que se realiza en este espacio desde su creación.

El objetivo de esta intervención es fortalecer los servicios y preservar el valor ecológico del parque, así como mejorar la experiencia de los visitantes.

El proceso contempla la modernización de espacios como el dispensario médico, baños, los edificios de seguridad y monitoreo y los domos.

La entrada principal también será remozada como parte del plan general de adecuación del parque.

El proyecto contempla la renovación de ocho infraestructuras y cuenta con una inversión aproximada de 60 millones de pesos, dando prioridad, en esta etapa inicial, a las áreas de mayor impacto para el funcionamiento del parque y la atención al público.

Se prevé que la primera fase de estos trabajos sea entregada a mediados de abril de 2026.

Se realizará una planificación escalonada que permitirá intervenir progresivamente el resto de las áreas contempladas, garantizando la continuidad de los servicios y el resguardo de los espacios naturales durante las acciones, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

Durante un recorrido de supervisión, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, constató el inicio de los trabajos.

El director del JBN, Pedro Suárez, resaltó la importancia de esta intervención al señalar que “permite proyectar una visión diferente, más acorde con las necesidades actuales de conservación, educación ambiental y disfrute de los visitantes”.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del JBN.