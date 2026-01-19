Coexistencia ética: el éxito del manejo de colonias silvestres de felinos en Punta Cana

La rápida expansión urbana y turística en la República Dominicana ha traído beneficios a las comunidades; pero también desafíos que, a menudo, pasan desapercibidos hasta que afectan la salud pública o la imagen de nuestros destinos turísticos. Uno de los más persistentes ha sido la gestión de las colonias de gatos silvestres y comunitarios.

Estas colonias han sido tradicionalmente controladas con prácticas crueles y extractivas que poco contribuyen a una solución efectiva y definitiva para el control de estos animales.

Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 18 meses en Punta Cana marca un antes y un después en la forma en que se ha abordado esta realidad.

El modelo tradicional de “control”, basado en la remoción o exterminio, ha demostrado ser científicamente ineficaz debido al “efecto vacío”: cuando se eliminan gatos de un área, otros llegan para ocupar el espacio de los que fueron extraídos, perpetuando un ciclo interminable de desocupación y reemplazo.

Frente a esto, la alianza entre Well Beings y Feral Cats PC apostó por una estrategia universal basada en el método humanizado y efectivo TNR (Atrapar, Esterilizar y Retornar, por sus siglas en inglés).

Tras culminar exitosamente una primera etapa del proyecto en Punta Cana, los resultados son contundentes. No se trató solo de manejo poblacional, sino de un programa integral de bienestar animal y educación ciudadana.

Ainhoa León Zubillaga, bióloga.Fuente externa

Mediante la estabilización de estas colonias, logramos reducir significativamente los conflictos en zonas residenciales, garantizando una coexistencia respetuosa entre los gatos silvestres/comunitarios y los vecinos.

Prueba de ello es la sensibilización y colaboración de residentes que apoyan las acciones adelantadas por Feral Cats PC.

Un modelo de coexistencia: el éxito en Punta Cana

Lo logrado en esta gestión representa un hito en Punta Cana. Durante este periodo, la intervención de Well Beings y Feral Cats PC permitió la esterilización, vacunación y desparasitación de más de 300 gatos silvestres alcanzando casi 800 felinos beneficiados desde los inicios de la organización.

Adicionalmente, el programa ha logrado la creación de una conciencia colectiva hacia un cambio de percepción sobre los beneficios del TNR en las zonas urbanas de Punta Cana. Específicamente, logramos sensibilizar a residentes, colaboradores locales y ejecutivos del sector turístico sobre la importancia de ver a los animales ferales no como una plaga, sino como parte de un ecosistema que requiere manejo responsable más apegado a lo establecido por las leyes dominicanas y las normativas vigentes para evitar el maltrato animal.

Punta Cana se ha convertido así en un referente nacional. Hemos demostrado que es posible integrar el desarrollo turístico con el respeto a la vida silvestre y urbana con muy pocos recursos y con la voluntad y convicción de la gente. Este cierre de etapa no es un punto final; es la prueba fehaciente de que el trabajo técnico, respaldado por organizaciones internacionales y ejecutado con rigor y compromiso local, produce beneficios tangibles a corto plazo para la salud pública y la biodiversidad dominicana.

El desafío ahora es la escalabilidad. La experiencia adquirida nos indica que el fortalecimiento de la misión de Feral Cats PC debe continuar para consolidar, replicar y expandir el alcance geográfico de nuestro programa. La protección de nuestros polos turísticos no solo depende de su infraestructura, sino de la compasión y la inteligencia con la que gestionamos la convivencia con las especies que los habitan.

Hoy, Punta Cana es más que sol y playa; es un ejemplo de que, con voluntad y ciencia, la coexistencia ética es posible.

------------------

La autora es bióloga (PhD), responsable de gestión de proyectos y presidente de la ASFL Feral Cats PC.