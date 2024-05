Adrianne Tossas sobre la 24 Conferencia Internacional de Birdscaribbean: “Esperamos que más de 250 delegados de más de 30 países se reúnan en Santo Domingo”

La Conferencia Internacional de BirdsCaribbean tendrá lugar del 18 al 22 de julio del presente año en Santo Domingo.

Adrianne G. Tossas, presidenta de la organización sin fines de lucro que organiza el encuentro bianual, explica para los lectores del Encuentro Verde de Listín Diario por qué “es la reunión más importante de ornitólogos, profesionales de la vida silvestre, educadores, responsables de la toma de decisiones, la industria del aviturismo, líderes comunitarios, estudiantes y voluntarios que facilitan el cambio sostenible en toda la región”.

¿Qué tipo de acciones lleva a cabo BirdsCaribbean? ¿Cuáles son sus principales áreas de trabajo?

BirdsCaribbean es una organización sin fines de lucro, que promueve la conservación de las aves del Caribe y sus hábitats. Fue fundada en 1988 por un grupo de científicos especializados en el estudio de las aves (ornitólogos), como un foro para promover la investigación y protección de sobre 700 especies en esta región, incluyendo 180 especies que son endémicas (exclusivas) de las islas caribeñas. En los 37 años desde su fundación BirdsCaribbean se ha convertido en la mayor organización ornitológica de la región, contando con una red de 1,200 miembros y colaboradores, de organizaciones aliadas en 31 países.

BirdsCaribbean trabaja proporcionando oportunidades de formación, herramientas y financiación para el desarrollo de capacidades, e implicando a nuestra comunidad en grupos de trabajo que dirigen proyectos de investigación y conservación en toda la región. Algunos ejemplos son el Proyecto de Conservación de la Yaguaza y los Humedales de las Indias Occidentales, el Festival de Aves Endémicas del Caribe, el Día Mundial de las Aves Migratorias, el Censo de Aves Acuáticas del Caribe, BirdSleuth Caribbean, Grupo de Trabajo de las Aves Marinas del Caribe, la Ruta Ornitológica del Caribe y los programas de Monitoreo de Aves Terrestres del Caribe.

Estos programas ofrecen talleres de formación práctica y mentoría, y producen y distribuyen materiales y recursos gratuitos (por ejemplo, manuales de monitoreo, planes de estudio, carteles, tarjetas de identificación de aves, etcétera.) en español, inglés y francés. Además, BirdsCaribbean apoya financieramente numerosos proyectos de educación, monitoreo, investigación y conservación, en particular mediante subvenciones del Betty Peterson Conservation Fund, el David S. Lee Fund for the Conservation of Caribbean Birds y el James A. Kushlan Research and Conservation Fund. Por último, el Journal of Caribbean Ornithology donde los miembros de la organización publican los hallazgos de sus proyectos e investigaciones. Esta revista trilingüe y de acceso abierto proporciona apoyo a los autores a través de cada paso de la publicación, desde la presentación del manuscrito a través de la revisión por pares, las revisiones, y todo el camino hasta las etapas de edición y producción.

Adrianne Tossas

¿Por qué decidieron organizar la 24 Conferencia Internacional BirdsCaribbean en RD?

Celebrada cada dos años, nuestra conferencia internacional es la reunión más importante de ornitólogos, profesionales de la vida silvestre, educadores, responsables de la toma de decisiones, la industria del aviturismo, líderes comunitarios, estudiantes y voluntarios que facilitan el cambio sostenible en toda la región. ¡Desde 1999 la organización no se reune en República Dominicana! Anterior a esa fecha, también en 1989 se había reunido la membresía de la organización en Santo Domingo. Ahora, en su 24 edición, esperamos que más de 250 delegados de más de 30 países se reúnan en Santo Domingo del 18 al 22 de julio de 2024.

Los delegados compartirán sus últimas investigaciones, establecerán contactos con sus homólogos y se beneficiarán de las oportunidades de formación, y miles de personas más podrán consultar en línea las ponencias y los recursos de la conferencia. El tema, “Del manglar a la montaña: Protegiendo nuestras preciadas aves”, celebra la increíble diversidad de hábitats y aves que se encuentran en La Española, con 34 especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como el Gavilán de Ridgway, en peligro crítico de extinción. La Española también proporciona un hábitat vital de invernada y parada para más de 180 aves migratorias, incluidas especies como el amenazado Zorzal de Bicknell.

La conferencia de 2024 le sigue a una exitosa convención junto a la American Ornithological Society celebrada en Puerto Rico en 2022. Aquel evento reunió a 850 participantes de 34 países, lo que ayudó a nuestra organización a ganar impulso y visibilidad. Ese año, BirdsCaribbean también lanzó tres nuevos programas, Monitoreo de Aves Terrestres del Caribe, Red de Anillamiento de Aves del Caribe y la Red de Colaboración Motus del Caribe, integrando a nuestra comunidad en los esfuerzos hemisféricos para estudiar las aves terrestres residentes y migratorias.

¿Cuál es el propósito de esta conferencia?

Junta de directores de BirdsCaribbean en República Dominicana en julio de 2023.cortesía bc

La conferencia de 2024 será fundamental para que BirdsCaribbean avance en su misión en tres áreas clave:

1. Aumentar las oportunidades de desarrollo de capacidades a través de la formación y la mentoría. La conferencia pretende aumentar el número de participantes en los programas existentes mediante oportunidades de formación y mentoría. Esperamos que al menos 150 estudiantes y profesionales de la vida silvestre se inscriban en uno o más de los 12 talleres de formación que presentaremos. También se ofrecerá un programa de mentores para mejorar la participación local en la ornitología y el liderazgo en conservación. En última instancia, estas actividades contribuirán a crear una mano de obra caribeña con ornitólogos y biólogos especializados en fauna y flora silvestres capacitados para recopilar datos que puedan utilizarse con fines científicos y de conservación, y educadores que compartan el mensaje de la conservación con las nuevas generaciones.

2. Forjar colaboraciones sólidas y equitativas. BirdsCaribbean ha sido invitada a colaborar en varias iniciativas internacionales para detener e invertir la asombrosa pérdida de aves migratorias en la ruta migratoria de las Américas. En la conferencia tenemos la intención de iniciar un diálogo regional para enfatizar la importancia de estas alianzas para lograr objetivos compartidos de conservación en beneficio de las aves y las personas. Los paneles especiales de la conferencia y las mesas redondas tendrán como objetivo aumentar la participación de expertos caribeños fomentando asociaciones equitativas en estas nuevas colaboraciones.

3. Evaluar las prioridades de investigación y conservación y las necesidades de capacidad en la región del Caribe. A través de una sesión interactiva pretendemos explorar los retos y las oportunidades para hacer avanzar la ciencia y la conservación en el Caribe. Proporcionaremos un marco para que delegados de las islas compartan sus puntos de vista sobre las necesidades actuales de creación de capacidades y las prioridades de investigación y conservación. Esta información será utilizada por la organización para abordar los problemas a través de planes de acción estratégicos específicos.

¿Qué tipo de actividades se esperan en la conferencia?

El programa de la conferencia incluye numerosas oportunidades para que los participantes obtengan formación, se pongan en contacto con sus homólogos, y participen en debates para abordar retos compartidos en la región. Por ejemplo, los temas de los talleres incluyen cómo analizar estadísticamente los datos de monitoreo de aves, la importancia de la tecnología de la red Motus para estudiar la migración de las aves y el uso de los Estándares de Conservación como marco de gestión adaptativa para mejorar el impacto de los proyectos. Otros talleres prácticos dirigidos a educadores abarcan desde cómo aprender a utilizar innovadores planes de estudio y materiales de ciencias de las aves para el K-12 hasta la planificación de campañas de comunicación y actividades educativas, como para nuestros Festivales anuales de Aves Endémicas del Caribe y del Día Mundial de las Aves Migratorias. Más de una docena de simposios y sesiones de ponencias técnicas permitirán a los participantes compartir sus trabajos de investigación y conservación en áreas específicas, como especies invasoras, censos de aves endémicas, residentes y migratorias.

Dos eventos principales de mentoría formarán parte del programa: (1) una sesión en la que estudiantes o jóvenes profesionales especializados en cualquiera de cuatro áreas principales (investigación ornitológica; conservación y manejo de recursos naturales; educación y divulgación; y aviturismo) se reunirán con expertos de esos campos; y (2) un taller especial para que los nuevos autores conozcan a los editores del Journal of Caribbean Ornithology y aprendan acerca de los amplios servicios que ofrece.

Siete mesas redondas permitirán a los miembros de BirdsCaribbean entablar conversaciones sobre temas como el anillamiento de aves, tecnología de rastreo de aves Motus, las amenazas a las aves marinas y la erradicación de especies invasoras. Además, los participantes se familiarizarán con los nuevos esfuerzos de colaboración internacional a través de paneles con científicos y dirigentes de organizaciones o agencias que consideran el Caribe una región vital para enfatizar investigaciones y proyectos de conservación ornitológicas. Representantes de Audubon International y American Bird Conservancy, y de las coaliciones Road to Recovery Saving our Shared Birds y Partners in Flight estarán disponibles para intercambiar información en estos paneles. También se presentará la experiencia de BirdsCaribbean de acoger la diversidad cultural, racial y sociopolítica de las comunidades caribeñas como ejemplo para ampliar las asociaciones mediante el desarrollo de proyectos diversos, equitativos e integradores.

Finalmente, un evento central para todos los miembros será un taller para evaluar el impacto de los programas de BirdsCaribbean en el desarrollo de capacidades de individuos y organizaciones asociadas de nuestra comunidad. En esta sesión tenemos previsto recoger opiniones sobre los beneficios recibidos, así como identificar las lagunas y necesidades adicionales que nos ayuden a mejorar futuras iniciativas.

¿En qué se diferencia esta conferencia de otras reuniones científicas?

El programa de la conferencia incluye actos especiales para destacar la importancia de ampliar la participación para la sostenibilidad de las asociaciones de investigación y conservación, y para incluir a la región del Caribe en los debates mundiales. Estos incluyen los siguientes temas:

• Navegar por la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad en la ornitología del Caribe.

• Cerrar la brecha entre la ciencia y la práctica, en particular para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

• Implicaciones de la Iniciativa 30x30 del Caribe, un programa mundial de la UICN para designar el 30% de la superficie terrestre y oceánica de la Tierra como protegida para 2030.

• Identificación de sitios de alta prioridad para la conservación de las aves marinas del Caribe

• Determinación del método de priorización de poblaciones más apropiado para la investigación y conservación de las aves del Caribe

• Sesiones enfatizando temas de abogacía, el uso de medios de comunicación en la conservación, la creciente popularidad de la observación recreativa de aves, y el avi-turismo en el Caribe y su papel en el apoyo a los medios de vida sostenibles y la conservación a través del Caribbean Birding Trail.

• Oradores plenarios y principales que compartirán perspectivas en los ámbitos de la observación de aves urbanas, la participación de las comunidades a través de la ciencia ciudadana, los modelos de restauración de hábitats, y la investigación aplicada, por ejemplo, proyectos a largo plazo que estudian el ciclo de vida de especies migratorias.