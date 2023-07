Greenwashing: el falso compromiso de muchas empresas que dicen ser ‘ecoamigables’

Si ves un producto que podría estar envasado con menos empaque o podría tener un envase de cartón en vez de plástico, pero en su etiqueta dice ser ‘ecofriendly’, esto podría llevarte a sospechar si realmente busca ayudar al medioambiente.

El lavado de imagen verde, blanqueo ecológico, ecoimpostura y ecopostureo son algunos de los nombres que recibe en español el greenwashing, estrategia de mercadeo que busca convencer al público de que una entidad o marca cuida al medioambiente cuando en realidad solo busca ganarse a las personas que abogan por la protección ambiental.

“El greenwashing es intentar convencer al público de que la empresa cuida el medioambiente, cuando en realidad es un esfuerzo para limpiar la reputación de una empresa y hacer creer a nuestros consumidores que comprando mi producto están siendo respetuosos con el entorno ambiental”, define Guillem Martí, director del centro de investigación en sostenibilidad de Barna Management School.

Esta práctica es un tipo de publicidad engañosa, que sucede por dos razones, según el experto, una de ellas es el desconocimiento por parte de la marca, debido a que la empresa se da cuenta que a sus clientes les importan los temas medio ambientales, para ello, eligen ayudar de formas que van alejadas a los daños que estos provocan.

“Encontramos empresas que van a limpiar playas, eso está muy bien, pero si en las playas no hay nada que yo haya vertido, si no soy una empresa que utiliza plásticos de un solo uso, no debería enfocarse en esa actividad”, señala Martí.

Guillem Martí, director del centro de investigación en sostenibilidad de Barna Management School.RAÚL ASENCIO

La otra fórmula es cuando la marca lo hace de manera intencional, con el fin de “mitigar” su daño. Utilizan vestir sus empaques de verde, usar palabras claves como eco amigable, 100%natural, ecológico y orgánico, sin ser cierto.

En República Dominicana se realiza la ecoimpostura, no obstante, en países de la Unión Europea, donde la fiscalización de las etiquetas es más rigorosa, los protocolos deben llevarse al pie de la letra para evitar multas.

Además, en muchas ocasiones las marcas explotan el uso del término reciclable en sus empaques, lo que confunde a muchos usuarios al pensar que fue elaborado con elementos reciclados, sin embargo, esto lo que quiere decir que el empaque puede ser utilizado varias veces.

Martí señala que es muy importante ser coherente entre lo que se dice y lo que se está realizando, ya que esto le brinda credibilidad y muestra sinceridad de parte de la empresa.

Es mucho más fácil transformar la comunicación que toda la infraestructura y los procesos productivos de una empresa, afirma Mónica Herrera, mercadóloga y publicista.

Mónica Herrera, mercadóloga y publicista.RAÚL ASENCIO

“Es muy tentador comenzar a utilizar mensajes verdes, porque sabemos que están conectando con los consumidores y es más fácil, que sentarte en una planificación empresarial a transformar ese modelo productivo… hace falta educación para cerrar esa brecha y hace falta tiempo para que las empresas hagan la transformación”, apunta Herrera.

Como ejemplo cita cuando una empresa decide colocar zafacones para clasificar los residuos. Sin embargo, qué tratamiento tienen estos residuos, ¿se está educando a la gente?

“Es cambiar la mirada. Es que la empresa pueda pasar de querer mercadearse como una empresa verde o ecológica a transformar su producción para impactar menos el medioambiente y al mismo tiempo ser más sostenible ambientalmente hablando, pero eso va a tomar tiempo”.

El marketing necesita ser responsable, entender que utilizar palabras, colores y acciones sin un fundamento real no resuelva el problema: lo hace más grande, puntualiza la especialista en mercadeo.

Es una práctica común

Por su lado, la OMS señala que el blanqueo ecológico ha sido empleado por las industrias más contaminantes o controvertidas del planeta, entre ellas la tabacalera.

En un informe publicado en mayo de 2022, la organización acusa a la industria tabaquera de intentar blanquear su reputación y sus productos mediante programas destinados a la limpieza de playas y la financiación de organizaciones medioambientales. Sin embargo, destaca que el consumo de tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte prematura y de daños ambientales.

Esta práctica es habitual en los países de ingresos bajos y medios, a los que las empresas tabaqueras apuntan para aumentar sus ventas y beneficios, por lo que la entidad pidió a los países contrarresten las actividades de ‘lavado verde’ por parte de la industria tabaquera.

Se requiere de mucha agua para llenar las piscinas de los hoteles, para las duchas y jardines.PIXABAY

La industria hotelera, gran responsable

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos para el país. Solo en el mes de abril de este año República Dominicana recibió un total de 862,705 visitantes, lo que representó una ocupación hotelera por encima del 73% en algunas de las provincias del país.

Los principales impactos medioambientales que tiene el sector hotelero son la utilización de agua, requiere mucha agua para llenar las piscinas, duchas y jardines, entre otros usos. Así como también la deposición de la misma, el agua se contamina en las cocinas, los baños, áreas comunes y toda esta agua debería ser tratada antes de llegar al mar.

El uso de plásticos en grandes cantidades y el consumo energético son otros daños. “Se necesita mucha energía para iluminación, pero sobre todo para enfriamiento y aires acondicionados, lo que podría transformarse por una matriz más limpia con gas natural y con energías renovables como la solar y eólica”, resalta Martín.

Hablamos del plástico

De acuerdo con un informe de sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo, para 2020 en República Dominicana se habían generado 413,898 toneladas métricas de plástico.

Martín recomienda evitar el uso del plástico debido a que tiene una vida útil limitada, se convierte en microplástico y termina siendo el alimento de muchos animales acuáticos.

“Al fin y al cabo sí tiene graves consecuencias para el medio ambiente, el plástico se va degradando y se va a fraccionando, pero no termina desapareciendo el ciclo natural se fraccione en partes cada vez más pequeñas que terminan introduciendo en la cadena trófica, es decir en el ciclo alimentario de la naturaleza, se lo comen a pequeños animales en el mar”, señala el experto.

Un dato importante sobre las botellas plásticas es que aquellas que tienen color son mucho más contaminantes, porque generan una dificultad en el proceso de reciclaje, por tal razón la mayoría de botellas ya no tienen color, son transparentes.

Para 2020, en República Dominicana se habían generado 413,898 toneladas métricas de plástico.PIXABAY

Grandes empresas buscan “limpiar” su reputación

Empresas internacionales hablan de posibles soluciones para colaborar con los problemas medio ambientales. No obstante, se mantiene la publicidad engañosa.

Recientemente, el caso dieselgate llegó a su fin, tras condenarse a un año y nueve meses de libertad condicional y una multa de 1,1 millones de euros al exdirector general de Audi, Rupert Stadler.

El escándalo estuvo relacionado con las emisiones contaminantes de 11 millones de motores para vehículos de las marcas Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda y Porsche, los cuales tenían un software capaz de manipular los resultados sobre las emisiones de diésel haciéndoles creer a los usuarios que aportaban a disminución del óxido de nitrógeno.

Mientras que en el Reino Unido se prohibieron los anuncios en periódicos, televisión y carteles en la vía pública de las compañías petroleras Shell, Repsol y Petronas International porque “engañaban” al público sobre los beneficios climáticos de sus productos, la decisión fue tomada por la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido.

¿Qué tan lejos está República Dominicana de regular las empresas y sus daños?

El artículo 36 de la Ley general 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos establece que las empresas deben contribuir a crear un fondo para disminuir los daños ambientales.

“Contribución especial para la gestión integral de residuos. Mediante la presente ley se establece que, toda persona jurídica o entidad deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos”, cita el estatuto.

No obstante, en el mes de junio de este año los senadores de República Dominicana aprobación la modificación de la ley de residuos sólidos con el objetivo de que objetos de un solo uso sean creados con aditivos biodegradables.

“Se prohíbe la producción, importación, comercialización, venta y consumo de productos de fon (foam) o poliestireno expandido que no utilicen en sus fabricaciones aditivos biodegradables, incluyendo las fundas o bolsas poliméricas que se utilizan para empaques en comercios y colmados”, dice la ley, estableciendo que esta disposición estará vigente a partir del 1 de enero de 2024.