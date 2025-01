Comer en Santo Domingo: No es lo mismo Ostería que Restaurante

¿Y por qué Il Bacareto se proyecta como ‘osteria con cucina’ y no cómo restaurante? La pregunta surge en una conversación con mi nieta Pamela, mientras en el lugar vamos leyendo el menú. Está escrito en el mantelito individual. No es la primera vez que me interesa el tema, pero nunca recuerdo la explicación, así que acudimos a Internet. Ya entendemos por qué agrega “con cucina”. Es que la palabra osteria es un término italiano que significa “taberna”. Según información creada con IA, ostería se refiere a un establecimiento tradicional donde el vino es el protagonista y se ofrece un servicio sencillo. En sus orígenes, las osterias eran lugares donde los habitantes se reunían para beber vino y jugar a las cartas, y no siempre servían comida. Con el tiempo, han ido evolucionando. Casualmente, antes de siquiera mirar el menú habíamos ordenado una copa del vino de la casa. Yo pedí un tinto, de una comarca de Ribera del Duero: Carmelo Rodero. Pamela, blanco, un italiano: Orvieto.

Berenjena parmesanaPamela Ramos G.

En este local, son varios los espacios totalmente separados y en las paredes, entre los adornos hay fotos antiguas y pizarras donde escriben platos del día. Por mala suerte me di cuenta mucho después de haber ordenado el mío. De haberlo leído a tiempo habría pedido cordero como plato principal. De entrada, me apetece Berenjena parmesana, pero una ración es demasiado. Así que pedimos una para las dos. Está muy buena. Con un poco de pan y encurtidos que ofrecen de cortesía, empiezo a sentirme satisfecha. Hoy tengo poco apetito y las carnes no me apetecen. Pamela se inclina más por las pastas. Selecciona Gnocchi Salsiccia, que si está según las reglas no es pasta sino papa (patata la llaman en España) cocinada con salchichas. Después de mucho pensar me decido por lo más simple: Pollo Andrés. Es pechuga gratinada con pomodoro y mozzarella. Me gusta. Mas para dejar espacio para el postre, apenas como la mitad. El resto pido que lo preparen para llevar. (En Il Bacareto tienen un detalle muy especial: no traen a la mesa la caja donde guardan la comida que uno pide para llevar, sino que la colocan, identificada con el número de la mesa, en el mostrador que está a la entrada de la ostería. (Mi nieta Pamela Ramos G. y yo tomamos las fotos para este artículo en Listín Diario).

Pollo AndrésPamela Ramos G.

Postres

TiramisúPamela García G.

En cuanto a postre, ni Pamela ni yo lo pasamos por alto. Ella es amante del Flan. Yo del Tiramisú, el cual dejaba sentir un ligero sabor a café. ¡Está rico! La porción no es grande, por lo cual lo comí enterito.