En Medellín: La “Gran Manzana” es una escultura jardín

“Mira, ¡la Gran Manzana!” “¿La Gran Manzana? Eso me suena a Nueva York, no a Medellín”. reacciono sorprendida cuando escucho la exclamación de mi nieta Mariale mientras nos acercamos hacia el Centro Comercial Oviedo, durante nuestra visita a esta ciudad colombiana. La manzana es una gigantesca escultura jardín de 12 metros de altura formada por 11,000 plantas. Se levanta en el entorno de dicho centro comercial que la donó a la ciudad. Es que Medellín se ufana de ser la ciudad de la eterna primavera. Honrar la naturaleza es parte de la idisioncrasia de sus habitantes.

Antes de recorrer el lugar caminamos por este trecho de la que llaman “Milla de Oro” a la búsqueda de Andrés, famoso restaurante de carnes. Salta a la vista casi de inmediato, pues en el espacio exterior junto a la acera destacan esculturas de vacas con manchas de colores, entre otras decoraciones a tono. Entusiasmada prosigo hacia el local cuando al abrir la puerta el impacto visual me atortoja. A esta hora del día no esperaba luces de neón en un espacio medio oscuro, ni tampoco que inundase el lugar una estridente música moderna. Me da la impresión de que este es un sitio para gente joven que guste del can a la hora de comer, amén de que como escenario para la movida nocturna ha de tener mucho éxito.

Siguiendo la ruta

Entrada al restaurante Andrés Medellín.

De vuelta en la calle, a la redonda no parece haber otro restaurante. Retornamos al Centro Comercial Oviedo a buscar uno. Mientras andamos por su interior admiramos la naturaleza allí presente. Echamos una ojeada a una que otra tienda hasta llegar a un ancho pasillo donde vemos un par de cafés y restaurantes. Nos decidimos por el Café Le Gris. Pedimos el menú.

Pollo indonesio en Café Le Gris.

Mientras Mariale se decanta por una hamburguesa, yo ordeno Pollo Indonesio. Viene acompañado de ensalada que uno tiene que pararse a elegir. Decido no comer ensalada. El pollo trae aparte “garnituras”, en sus respectivos platicos: uvas pasas, ciruelas pasas, garbanzos, chutney de mango, manzana, maní, tamarindo y pepino al yogurt. Echo un poco de cada una en un lado del plato y las voy combinando con el pollo según me apetezca. Disfruté al máximo este pollo indonesio, al punto que Mariale sintió no haberlo pedido. (La cuenta hizo 133,296 pesos colombianos. Algo más de 30 dólares). Al final tomé Aromática de hierbabuena. Viene con la hoja en el agua. No la cobraron. (Mi nieta Mariale Ramos R. tomó las fotos para este artículo en Listín Diario).

Garnituras del pollo indonesio.

Gran Manzana

La Gran Manzana en Medellín, Colombia.

La escultura viva Gran Manzana fue creada por el arquitecto Pascual Celis. Su simbología es el respeto a la naturaleza y al medio ambiente.