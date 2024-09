Turismo: Florida a tu gusto

“La buena mesa es la base de la felicidad genuina,” el legendario chef y genial artista culinario francés Auguste Scoffier una vez observó. Y viajeros que van a vacacionar a múltiples destinos en Florida pueden estar felices este otoño pues tendrán comida y bebidas en abundancia con un despliegue de festivales culinarios y de vinos y cervezas pautados para satisfacer a todos los gustos.

Aquí van detalles de algunos de los muchos festivales culinarios populares para disfrutar este otoño –¡nada más con leer sobre ellos y recordar sus magníficos sabores que he disfrutado a través de los años, y que pienso disfrutar en las ediciones futuras anuales de estos festines, ya se me hace la boca agua! Además de abundante comida, estos eventos resultan divertidos pues típicamente también ofrecen música, ferias de arte y artesanía y actividades variadas y algunos reflejan diversas tradiciones culturales de comunidades de Florida.

Opciones para disfrutar

· El Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot presentado por Corkcicle en Walt Disney World en Orlando es no sólo el mayor de Florida, sino posiblemente del mundo entero. Este año se extiende hasta al 23 de noviembre con una variedad de mercados internacionales que sirven tapas, postres y bebidas típicas de más de dos docenas de regiones y naciones; conciertos llamados “Eat To The Beat” (Come al son de la música) en el anfiteatro America Gardens Theatre del pabellón de Estados Unidos en la sección de la Vitrina del Mundo (World Showcase) de Epcot, y actividades culinarias incluyendo demostraciones y degustaciones. Entre los postres deliciosos que se pueden degustar este año en los mercados internacionales se encuentran dos de mis favoritos: los gofres belgas con compota de bayas y crema batida en el mercado de Bélgica, y el strudel de manzana con salsa de vainilla en el mercado de Alemania. ¡Deliciosos!

· Otro festival culinario anual muy popular también en Orlando es el Swan and Dolphin Food & Wine Classic que celebrará su quinceavo año el 15 y 16 de noviembre. Cada día el menú en los quioscos del festival es diferente con especialidades de los 23 restaurantes del resort, y el evento también presenta áreas con temas especiales incluyendo “Chinatown” (con sabores de China) y “For The Love Of Florida” (con especialidades de la península). Al igual esta fiesta callejera ofrece vinos y cervezas internacionales, música y la comparecencia del célebre Chef Todd English que tiene un restaurante en el hotel.

· Las fiestas de mariscos abundan en la península. Entre ellas, una de las mayores es Pensacola Seafood Festival el 27, 28 y 29 de septiembre. Esta gran fiesta en el centro de Pensacola, una ciudad ubicada en el Florida Panhandle, sirve una gran variedad de mariscos y pescados e incluye una feria de artesanía, música, demostraciones culinarias y más.

· Festejos de “Oktoberfest” (La fiesta de origen alemán de octubre) tienen lugar en muchos destinos populares de Florida durante octubre y a veces también en noviembre. Entre estos festejos se encuentra Oktoberfest Miami, uno de los mayores eventos en Estados Unidos celebrando la cultura Alemana con música en vivo, cervezas y comidas típicas alemanas en el club social alemán, German American Social Club of Greater Miami, 11919 S.W. 56th Street en Miami el 11, 12 y 13 de octubre y también el 18, 19 y 20 de octubre.

· ¿A quién no le gustaría ser griego aunque sea por un fin de semana? Pues todos tenemos esa oportunidad durante el Festival Anual Griego de San Agustín el 12 y 13 de octubre en la iglesia Holy Trinity Greek Orthodox Church en la histórica ciudad de San Agustín. Los festejos incluyen espectáculos de danzas tradicionales, música típica y especialidades de la cocina griega. Entre las delicias culinarias para disfrutar se encuentran ensaladas griegas con aceitunas de kalamata, spanakopita (una sabrosa especie de empanada con espinaca, huevos y queso feta), y souvlaki (brochetas de pollo adobado y servido con arroz). Y si desean, los visitantes pueden asistir a una ceremonia religiosa griega en la iglesia durante el festival.

· Los amantes de los cangrejos pueden disfrutar de un festín de este popular crustáceo durante el Naples Stone Crab Festival en la preciosa ciudad de Naples en la costa oeste de Florida. Este evento anual, que se celebra del 25 al 27 de octubre, ofrece múltiples actividades incluyendo feria de arte y artesanía, música y por supuesto, ¡muchos deliciosos cangrejos!.