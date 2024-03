Ministerio de Turismo busca convertir a República Dominicana en una potencia turística del Caribe

En el roadshow del Ministerio de Turismo realizado en Bogotá, Colombia, donde se lleva a cabo la Vitrina Turística Anaco 2024, el ministro David Collado afirmó que busca convertir a República Dominicana en una potencia turística del Caribe.

Collado explicó que entre los planes de la entidad gubernamental para lograr la meta, está fortalecer la policía turística, además de mejorar temas de infraestructura con la construcción de Punta Bergantín y proyectos en Miches y Pedernales.

En el evento, en el que estuvieron presentes empresarios hoteleros y agentes de viajes de Puerto Plata, provincia a la que está dedicado el stand de República Dominicana en la feria de Anato, Collado recibió un reconocimiento por TripAdvisor Travelers Choice Awards: Best of the Best, a la Playa Bávaro como una de las mejores playas del mundo en este 2024.

El funcionario también explicó cómo pudo lograr que República Dominicana llegara a los 10 millones de turistas, de los cuales 306 mil llegaron de Colombia, gracias al ingreso de 7,863,542 turistas que arribaron por vía aérea, más unos 2,168,209 cruceristas que llegaron al país por vía marítima.

"Vamos rumbo a 350 mil colombianos para el año 2024, llegaron 306 mil, la meta son 350 mil y de esos 350 mil la diferencia la va a buscar Puerto Plata también", expresó.

Collado recordó cuando el 26 de diciembre la estadounidense Ariana Guilak arribó al país a bordo de un avión que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.