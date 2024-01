El placer de tomar el té… por mar y por tierra

“¿La puedo complacer con un dulce?”, Peter, un camarero a bordo de un barco de Crystal en el Caribe le pregunta a una pasajera durante la hora del té vespertino en el crucero, ofreciéndole una bandeja rebosante de tartaletas de fresas y crema, pasteles y chocolates a una pasajera. Como si esto fuera poco, también había pequeños emparedados de jamón y queso, carne asada, pollo, salami, y pepinos y una selección de 11 tés diferentes para escoger. Un pianista y una violinista interpretaban lindas melodías durante el té.

“Sí, gracias”, respondió la pasajera, y le comentó a su acompañante, “me siento como una princesa”.

Tomar té es algo que comenzó en China milenios antes de Cristo y se popularizó en Inglaterra en el siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XIX que la costumbre de tomar el té vespertino con emparedados y dulces (“high tea”) entró en vigor en la cultura británica. Tanto fue así que Lewis Carroll la incluyó en su novela clásica, Alice’s Adventures in Wonderland (Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas), en 1865. Y ahora en tiempos modernos, esa civilizada costumbre de tomar el té vespertino sigue siendo popular tanto en cruceros en alta mar como en establecimientos refinados en tierra. ¿Y por qué no? ¡Es una agradable indulgencia para disfrutar en las vacaciones, un paréntesis donde paramos para comer algunas golosinas en loza fina y al son de música para sentirnos aunque sea por unos momentos como príncipes y princesas, o quizás hasta personajes en el famoso té de Alicia en el País de las Maravillas! Aquí van varios de mis sitios favoritos para disfrutar de un té vespertino por mar y por tierra.

Tés vespertinos favoritos en el mar

Silversea Cruises: Presentado en uno de los salones públicos con vistas del mar de sus barcos, el té vespertino es musical, con un pianista interpretando relajantes melodías. Camareros sirven una variedad de tés y traen bandejas de sándwiches incluyendo emparedados de salmón, carne asada, ensalada de pollo, y pepino con queso crema, al igual que bandejas con dulces incluyendo tartas de frutas, chocolates y panecillos con crema coagulada y mermelada.

Crystal: Cada tarde los barcos de Crystal ofrecen un delicioso té y algunas veces durante la travesía el té tiene tema, quizás el tema sea el chocolate y entonces hay pasteles, tortas, bombones y otras delicias de ese popular sabor. Y los pasajeros pueden seleccionar sus favoritos de un extenso menú de 11 tés diferentes incluyendo té verde orgánico. Esta línea de cruceros ofrece servicio de mayordomo también y los pasajeros pueden optar por tomarlo en sus habitaciones o balcones con selecciones del té vespertino y otras delicias del menú de comidas a la habitación o suite. El té vespertino está incluido en el precio del pasaje.

Cunard Line: Cunard ofrece tés vespertinos tradicionales (“high teas”, que significa una comida al estilo británico) en sus barcos. Además de una gran variedad de tés de Twinings, el menú incluye scones con crema coagulada y conserva de fresas, pasteles de crema, emparedados y otras delicias. Generalmente el té se presenta con música de piano o arpa y está incluido en el precio del pasaje.

Disney Cruise Line: Disney añade un toque de fantasía al té vespertino en sus barcos durante su “Royal Court Tea” (Té de la Corte Real). Un té vespertino ideal para familias, cuenta con visitas de Cenicienta y otras princesas de Disney. Es un evento que requiere reserva y tiene costo aparte, pues incluye regalos para los niños y se ofrece en Disney Magic, Disney Wonder, Disney Dream y Disney Fantasy. En Disney Wish se ofrece un evento similar llamado “Olaf Royal Picnic” (Picnic Real de Olaf) también con costo adicional.

Tés vespertinos favoritos en hoteles en tierra

Victoria, British Columbia, Empress Hotel: El elegante Empress Hotel es el sitio ideal para disfrutar de la costumbre tradicional del té vespertino pues lleva más de 115 años sirviéndose allí. Entre las delicias para disfrutar aquí en el Lobby Lounge del hotel al son de música de piano, se encuentran dulces, pasteles, varias clases de emparedados incluyendo de salmón, scones con mermelada de fresa hecha en casa y miel de las colmenas del hotel. La loza del Empress es finísima, un regalo de la Reina Isabel II en 1939.

Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá, Le Château Frontenac: Este hotel, que hace sentir a huéspedes y visitantes como si se encontraran en un bello castillo, sirve un exquisito té vespertino cada sábado a las 2 p. m. El menú es gourmet con una extensa variedad de tés, scones tradicionales con crema de Devon y mermelada de fresa hecha en casa, y una torre de varias clases de emparedados incluyendo de camarones y minihamburguesas

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Mount Nelson Hotel: Un pianista interpreta bellas melodías durante el té vespertino de este elegante hotel en el corazón de Ciudad del Cabo. Una copa de champán está incluida además de una variedad de tés, pasteles, dulces y emparedados servidos en bandejas de varios niveles.