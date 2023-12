Por Autopista del Coral: paradas a la ida y a la vuelta

‘¿Sabes que el Típico Bonao tiene una sucursal en la Autopista del Coral?’ Es mi hijo Ángel quien así me informa mientras el viernes 1 de diciembre salimos desde Santo Domingo rumbo a Punta Cana Village. Voy a pasar varios días con él y Rossy en su casa. ‘A la vuelta entraremos’. Mientras tanto, en el trayecto, cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas me llama la atención, a la izquierda, al lado de una gasolinera, la figura de una gigantesca sirena blanca delante de un local comercial. Es el parador-market Hola. No lo conocía. Delante de la entrada una estatua de un hombre con sombrero rojo de copa alta. Tras el recorrido de kilómetros y kilómetros, algo más allá del peaje de La Romana, cuando la Autovía del Este es Autopista del Coral, junto a una gasolinera funcionan La Panería, donde pido un espresso descafeinado (no muy bueno, por cierto) y el restaurante La 5ta Mendoza. En el primer local venden incluso sombreros de muy diverso estilo. Los asientos están en una terraza techada. Continuamos hasta alcanzar la altura de Shish Kabab, famoso por sus kipes. ‘Prefiero pararnos al regreso’, digo a Ángel. El negocio está ubicado de manera que el viajero puede visitarlo tanto a la ida como a la vuelta.

Interior de la sucursal del Típico Bonao en la Autopista del Coral.Carmenchu Brusíloff

Kipes en Shish Kabab, en Autopista del Coral.Carmenchu Brusíloff

De regreso a la capital

El miércoles 6 de diciembre, a media mañana, retorno con Ángel a la capital. Y, tal como programado, nos detenemos en el restaurante Shish Kabab, que en un dibujo señala ‘Desde 1969’. Hay varios clientes sentados a las mesas, pero nosotros nos dirigimos a la barra. Ángel pide un kipe. Lo come de pie. Yo, dos baklavas para llevar. Intento fotografiar una bandeja de kipes, pero está muy lejos. Una atenta empleada se ofrece a tomarla por mí. Le paso el celular y así, de cerca, tengo la imagen deseada. ¡Qué apetecibles!

‘Ahora vamos al Típico Bonao’. Aunque no es al original que funciona en la ciudad cibaeña, sino una sucursal a la altura de la provincia de La Romana, pero que mucho se le parece. Hay que hacer un desvío a la derecha para tomar la carretera que conduce hasta el local. Amplio y abierto, con abanicos en el techo a dos aguas de madera, tiene gran colorido: verde es su muro tras la barra, con dos recuadros amarillos cual ventanas y en el centro un reloj rojo. Ángel toma un café expreso cortadito. Yo pido un croissant. La espera es larga, pero vale la pena.

Lavamanos en cuarto de damas del Típico Bonao en Autopista del Coral.Carmenchu Brusíloff

Limpieza

En la Autopista del Coral, tanto en el Shish Kabab como en el Típico Bonao y en La Panería los cuartos de damas y los de caballeros están limpios y bien puestos.