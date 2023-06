Palacio de Pimentel, en Valladolid: resalta ventana esquinada

Con un plano guía a mano deambulo por la Plaza San Pablo de Valladolid, junto a mi hijo Alexis. De pronto le llama la atención una hermosa ventana plateresca esquinada en el segundo piso. Más arriba destaca un torreón. ‘¿Qué edificio es este?’ Nos acercamos hacia el portal para averiguar: Diputación Provincial. Miro enseguida el plano para ampliar la información: es el ‘Palacio de los Pimentel, antiguo Palacio de los Condes de Rivadavia’. Luego me entero, en la web de la Diputación, que antes de Pimentel perteneció al Marqués de Astorga. La ventana que tanto nos atrajo es ‘el elemento más noble del palacio. Tiene todas las características del naciente estilo plateresco importado de Italia’. En este edificio, ejemplo de ‘la arquitectura doméstica del Renacimiento en Valladolid’, nació Felipe II el 21 de mayo de 1527.

Patio del Palacio de Pimentel.Alexis Ramos B.

El portón de hierro forjado está entreabierto y, curiosos, asomamos la cabeza al interior. Se nos acerca un vigilante. A nuestro cuestionamiento asiente: ‘Sí, se puede pasar’. Entramos a un zaguán con paredes recubiertas de bellos azulejos de Talavera de la Reina. El espacio abre hacia un amplio patio de columnas donde reina el silencio. Tal parece que no es hora laborable. O que, por ser verano, está todo el personal de vacaciones. Fatigada de tanto andar aprovecho un banco de piedra para sentarme un rato. El ambiente es refrescante. Ya energizada, a nuestra pregunta, el vigilante sale a la calle para indicarnos cómo llegar a una parada cercana donde ‘quizás’ haya algún taxi. Casi al momento Alexis se percata de que se acerca uno. Está libre. Le hace señas. El conductor se detiene, pero antes de permitirnos subir pregunta si hemos llamado pidiendo taxi. ‘No, no hemos llamado’. Es entonces cuando nos deja entrar al vehículo. Son taxistas respetuosos; no le quitan el negocio a un colega. Un rato antes de llegar a la Plaza de España hacia la cual vamos, nos dice: ‘El edificio más importante de Valladolid, ¿saben cuál es?’ No. ‘El Banco de España, donde está el dinero’. Me echo a reír. La entidad bancaria está en esta plaza, antes llamada El Campillo de San Andrés. Aquí se levanta una moderna iglesia: la iglesia de la Paz.

Zaguán con azulejos Talaveranos en el Palacio de Pimentel.Alexis Ramos B.

Cervantes

Muy cerca de la Plaza de España, en la antigua calle Rastro de los Carneros, está el Museo Casa de Cervantes: un conjunto de casas, en una de las cuales vivió Miguel de Cervantes, entre 1604 y 1606. Su biblioteca es una de las más consultadas de España.