El Museo del Tarot funciona en la calle San Alberto

Me gusta deambular por el centro de Madrid sin rumbo fijo, adentrarme por sus calles y descubrir lo que para mí son novedades que, sin embargo, llevan años en el lugar.

Así me ocurrió cuando con Alexis, mi hijo menor, andando por la calle de la Montera llegamos a la calle San Alberto, y por curiosidad doblamos por ella.

En un escaparate leo por vez primera una promoción de este tipo en mis años de visitar Madrid: ‘Endulzamientos, amarres, limpiezas espirituales, rituales. Desde 1997 a su servicio’.

Es obvio que por esta vía nunca había andado. La oferta es de la tienda con el nombre de ‘Santería Milagrosa’, que es mayorista esotérico. En ella ofrecen consultas y lecturas del tarot.

Y más aún, en ella funciona el Museo del Tarot. Confieso que, por un instante, dudé si entrar a conocerlo. Es que tiene más de 2,500 mazos de cartas de tarot, algunos de los cuales son ‘raros y singulares’, por lo cual se atribuye poseer la más importante colección de Europa. (En el museo hay ediciones y objetos adquiridos de coleccionistas privados, otros en subastas También han recibido donaciones de magos o de expertos ‘tarotistas’).

Hasta la Plaza del Carmen

En el local hay taroristas para tirarle las cartas a quien lo pida. No, eso no me gusta a mí. Tras mirar con detenimiento sus escaparates, a los cuales Alexis ni caso les hace aparte de fotografiar las vitrinas, continuamos hasta la Plaza del Carmen, frente a la cual funciona el Teatro Muñoz Seca. Cruzamos la calle de la Salud hasta vernos en la calle de la Abada, donde resalta un ‘outlet’ de El Corte Inglés.

Seguimos sin rumbo fijo. De buenas a primeras estamos en la calle Arenal. Hasta me apetecería entrar aquí en la casa-museo del ratón Pérez, pero busco donde tomar algo. La temperatura abruma. Aprieta el calor. ¡Necesito un zumo de naranja!

Tienda ‘Santería Milagrosa’ en MadridAlexis Ramos

En un local de El Corte Inglés justo entramos por Starbucks. Me siento al lado de un cartel que promociona el ‘be green’.’ Ahorra 0.40 € en tu bebida favorita si traes tu vaso reciclable’.

Alexis, en cambio, prefiere ir a la pastelería La Mallorquina, en la Puerta del Sol, a tomar un zumo de limón natural. (Mi hijo, Alexis Ramos Brusíloff, tomó las fotos para este artículo en Listín Diario).

Casa del ratón Pérez

En la calle Arenal número 8 funciona en el primer piso de un pequeño edificio la Casa-Museo del Ratón Pérez, el personaje de un cuento popular español que conocemos en Santo Domingo: el ratoncito que deja regalo a un niño a cambio del diente de leche que habiéndosele caído coloca bajo la almohada para el ratón.