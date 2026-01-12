WhatsApp trabaja en cuentas secundarias y opciones de control parental

WhatsApp está trabajando en el desarrollo de cuentas secundarias con funciones de control parental, de manera que los padres podrán limitar los mensajes y llamadas a los contactos, acceder a las configuraciones de privacidad y obtener actualizaciones de actividad de los menores.

Actualmente, las Condiciones del servicio de WhatsApp dictan que los usuarios deben tener por lo menos 13 años de edad en la Unión Europea para poder utilizar sus servicios, además de la edad mínima requerida en cada país para aceptar sus Condiciones o, de lo contrario, contar con la aprobación de los padres o tutores legales del menor.

En este marco, ante el uso de WhatsApp por parte de menores, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta está trabajando en una nueva opción ideada para que los padres puedan disponer de un mayor control y supervisión de la actividad del menor, de cara a asegurar una experiencia más segura.

Concretamente, está desarrollando una opción de cuentas secundarias, así como funciones de control parental para administrar dichas cuentas y, por tanto, intervenir en cómo interactúan los menores.

Esto incluye la capacidad de limitar los mensajes y llamadas a los contactos almacenados en el dispositivo, acceder a las configuraciones de privacidad y obtener actualizaciones de la actividad de los menores, aunque no se podrán leer los mensajes.

Así lo ha dado a conocer el medio especializado WaBetaInfo, tras analizar la actualización beta de WhatsApp para Android 2.26.1.30, donde ha identificado que los usuarios podrán crear cuentas secundarias con funcionalidades limitadas y vinculados a un perfil principal que podrá gestionar ciertas configuraciones.

Estas cuentas secundarias podrán ser utilizadas por los menores y se vincularán a las cuentas principales de los padres o tutores mediante un enlace dedicado. De esta manera, las cuentas de los padres podrán gestionar las comunicaciones en la plataforma para garantizar su seguridad, evitando que contacten con usuarios desconocidos, sin disponer de un acceso intrusivo a las conversaciones personales, ya que mantiene el cifrado de extremo a extremo.

Por el momento, estas opciones de control parental están en desarrollo.