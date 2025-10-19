OpenAI compra millones de chips sin tener los medios, en una apuesta por el futuro

En la vertiginosa carrera por la inteligencia artificial (IA), OpenAI realiza pedidos de chips por cientos de miles de millones de dólares, montos que no se corresponden con sus ingresos actuales y que preocupan a parte de los inversores.

En menos de un mes, el creador de ChatGPT se ha comprometido con Nvidia, AMD y Broadcom a adquirir procesadores de una potencia de 26 gigavatios (gw), lo que representa en total al menos 10 millones de unidades y que requiere una producción eléctrica de más de una veintena de reactores nucleares.

"Necesitarán cientos de miles de millones de dólares para cumplir con sus obligaciones", resume Gil Luria, de la empresa de asesoría financiera D.A. Davidson.

Pero OpenAI solo prevé generar alrededor de 13,000 millones de dólares en ingresos en 2024, pierde decenas de miles de millones cada año y no espera ser rentable antes de 2029.

Consultado por la AFP, el grupo se negó a comentar sobre la financiación de esta compra frenética.

En una entrevista con la cadena CNBC, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, mencionó "diferentes mecanismos", sin dar más detalles.

Nvidia, AMD y Broadcom, también consultados por la AFP, no comentaron más sobre las modalidades de pago de estos procesadores esenciales para el desarrollo de la IA.

En el caso de Nvidia, se ha comprometido a adquirir durante varios años 100,000 millones de dólares en acciones de OpenAI, una inyección de capital fresco que podría permitir a la estrella de la IA absorber parte del costo de los chips.

Este mecanismo suele calificarse como financiación circular, en el que un proveedor ofrece los medios a un cliente para que le compre sus bienes o servicios.

AMD, por su parte, aceptó otorgar títulos a su cliente, cuyo valor podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares, una operación muy atípica ya que no incluye ninguna contraprestación.

"Esto representa otra dinámica poco sana", apunta Luria, quien también destaca que AMD está "desesperada por sacar sus chips de IA al mercado".

El director de OpenAI, Sam Altman, "tiene el poder de hundir la economía mundial durante una década o llevarnos a la tierra prometida", escribió el analista de Bernstein, Stacy Rasgon.

"Y en este momento, no sabemos cuál de estas opciones está en las cartas".

"Dilema"

Levantar capital, especialmente de Nvidia, "no será en absoluto suficiente" para cubrir la factura, incluso con una valoración actual de 500,000 millones de dólares, por lo que principalmente tendrán que endeudarse, estima Luria.

Algunos mencionan vehículos financieros ad hoc, que pedirían prestadas las sumas necesarias ofreciendo los chips como garantía, una fórmula que usarán Nvidia y xAI, competidor de OpenAI, en el marco de otra asociación.

La estrategia es aún más audaz puesto que la startup compite con Google o Meta, que generan decenas de miles de millones de dólares en efectivo cada año y tienen un poderío completamente diferente.

El término burbuja especulativa se menciona cada vez más en las últimas semanas, así como las comparaciones con las enormes inversiones en infraestructuras de internet a finales de la década de 1990, especialmente en cables, desfasadas con el tráfico aún moderado para entonces.

"Parece un poco diferente" esta vez, sopesa Josh Lerner, profesor de finanzas en la Universidad de Harvard, porque "está claro que hay una demanda muy real de IA en una variedad de contextos".

Pese a las voces disonantes, Wall Street mantiene el rumbo por ahora y sigue apostando masivamente por las estrellas de la IA.

"¿Cómo se equilibra tanto este tipo de potencial futuro (...) con la naturaleza especulativa de muchos de los flujos de efectivo?", se pregunta Lerner. "Es un verdadero dilema".