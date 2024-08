Ingeniería. Novedades que hacen más ágil el desarrollo de esta área

La ingeniería, en todas sus ramas, no deja de ser una carrera interesante y de mucho arrastre en República Dominicana. Todo esto a pesar de que la tecnología parece quitarle protagonismo a la mano humana.

En el país, atendiendo a estas transformaciones, las universidades han introducido cambios a sus pénsums para ajustar a las nuevas tendencias, la formación académica que amerita cada área de esta profesión.

Para nadie es un secreto, que la revolución digital y la búsqueda de sostenibilidad han llevado a los profesionales de la Ingeniería a reinventarse y a montarse en el tren de la modernidad. En el área de la construcción de viviendas y edificios menos es más y, “en esa simplicidad, no quiere decir que haya menos trabajo. Lo que hay es una forma más ágil de hacer las cosas. Las acciones de pegar block, de hacer mezclas, de hacer los techos, por decir en lenguaje popular algunas de nuestras tareas siguen siendo las mismas. La tecnología nos ayuda en lo que no necesariamente se ve”, lo cita Juan Alberto Rodríguez, ingeniero civil.

En lo que tiene que ver con carreteras y avenidas, pasa lo mismo, dice el profesional. “Ya podemos digitalizar muchas cosas, utilizar equipos más rápidos y consistentes, y así por el estilo; pero la mano humana, la experiencia, la creatividad del ingeniero o de la ingeniera siempre serán aspectos necesarios para lograr el resultado final”, puntualiza.

No descarta que hay robots haciendo el trabajo de algunos humanos y, que la Ingeniería no es la excepción, pero enfatiza que hay que tener claro que eso no significa que se vaya a sustituir a los trabajadores del sector. “Al contrario, entiendo que lo que debemos es actualizarnos y prepararnos cada día más en lo que tiene que ver con nuestra carrera para hacer obras más modernas, seguras y acorde con los nuevos tiempos”.

En otras áreas

Donde como mayor énfasis se sienten las novedades de la tecnología es en la Ingeniería Industrial. Como en todas las áreas de esta carrera, deben manejarse con materiales nobles, que no dañen el medio ambiente, que cumplan con una responsabilidad social que va en beneficio del planeta y, por ende, de la humanidad.

La robótica y la automatización no deben ser motivo de miedo para ejercer esta carrera, ya sea en el aspecto civil, industrial o mecánica. “Al contrario, debe verse como aliadas para que hagamos mejor y más rápido nuestro trabajo”, comenta Sarah Rojas, quien ha sido directora de proyectos de empresas de la construcción.