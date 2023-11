Get Ready With Me: El género de video que está en todas partes y no disminuye

"Prepárate conmigo”: ¿tener una cita, ir a trabajar o... ser despedido?

Los videos "Prepárate conmigo" están en todas partes hoy en día y son tan sencillos como sugiere el nombre. Los usuarios de las redes sociales, a menudo personas influyentes, invitan a los espectadores a verlos prepararse para hacer algo o ir a algún lugar. Y en la trama están integrados el cuidado de la piel, el maquillaje, el peinado y todo el glamour que implica verse sexy y, por supuesto, las historias personales sobre la vida o el amor que llaman tu atención.

Los videos GRWM, como también se les conoce, son parte de una tendencia de contenido "conmigo" que ha ganado popularidad durante la última década. Piense en los videos de "Limpia conmigo" donde los usuarios ven a personas limpiar sus hogares en busca de inspiración o placer. O videos de horas de duración "Estudia conmigo" para estudiantes que quieren amigos para sesiones intensas de estudio, pero que no tienen amigos cerca.

Más de una década después de debutar en YouTube en los días en que el contenido de los creadores aún era relativamente nuevo, los videos de “Get Ready with Me” y sus sensibilidades personales han inundado las redes sociales gracias a una iteración más corta del género, que parece haberles dado un tono más personal e incluso revelador.

"Para los creadores, este es un vehículo para contar historias", dice Earnest Pettie, líder de análisis de tendencias en YouTube. "Se convierte en una excusa para compartir algo sobre tu vida".

La gente está mirando por miles de millones

Los videos han convertido las tareas cotidianas en un elemento básico de nuestras dietas en línea en plataformas como YouTube, atrayendo a espectadores que los encuentran informativos, comunitarios o ambos.

Los consumidores, en su mayor parte, parecen estar realmente interesados. En un informe publicado en agosto, YouTube dijo que había más de 6 mil millones de visitas de videos titulados con variaciones de “grwm” en ese momento del año. En TikTok, los vídeos con el hashtag “grwm” han sido vistos más de 157 mil millones de veces.

Celebridades y “it girls” se han subido al tren, a menudo para promocionar sus marcas o como parte de la serie “Beauty Secrets” de Vogue , que se inspira en la tendencia. En abril, la modelo Sofia Richie Grainge se unió a TikTok y publicó una serie de videos Get Ready with Me para ofrecer a los fanáticos una mirada al interior de su boda.

En los primeros años del género, dice Pettie, la gente simplemente se maquillaba frente a la cámara. Poco después, los videos evolucionaron a lo que se ve hoy: los creadores de contenido se visten con glamour mientras hablan con sus seguidores sobre lo que tienen en mente.

Experimentó otro resurgimiento en los últimos años con la popularidad de los videos de formato corto, el pan de cada día de TikTok, que fue clonado por YouTube e Instagram en forma de Shorts y Reels, respectivamente.

El género está siendo adoptado por creadores prometedores que podrían sentirse incómodos compartiendo una historia en un vídeo sin hacer nada más, dice Nicla Bartoli, vicepresidenta de ventas de Influencer Marketing Factory . Agregar actividades tiende a hacer que el contenido parezca menos pesado y más atractivo, especialmente para los espectadores que nunca han conocido al creador pero están interesados en lo que está haciendo.

Debido a que los usuarios también tienden a desplazarse rápidamente en TikTok, los creadores deben captar la atención del espectador de inmediato antes de pasar a lo siguiente en su página "Para ti". Más participación significa más popularidad, lo que generalmente conduce a asociaciones con empresas ansiosas por pagar a personas influyentes a través de acuerdos de marca u otros medios.

"El nivel de historias convincentes ha aumentado mucho", dice Bartoli, cuya empresa conecta a personas influyentes con marcas que quieren asociarse con ellos para promocionar productos. “Puede ser porque hay más gente. Necesitas mejorar el juego, por así decirlo”.

Prepárate para personalidades emergentes

Una de las personas influyentes más conocidas en este ámbito es Alix Earle, de 22 años , que comparte sus experiencias con luchas como el acné, un trastorno alimentario y ataques de pánico, así como episodios alegres sobre salidas nocturnas con amigos. Tiene casi 6 millones de seguidores en TikTok.

Alisha Rei, de 18 años, que vive en Toronto y es modelo, dice que quiere crear contenido viral en las redes sociales para ayudarla a conseguir seguidores y, a su vez, su carrera como modelo. Ella dice que sus amigos le dijeron que hiciera videos Prepárate conmigo porque tienden a ser populares.

Debido a los eventos de modelaje, Rei dice que había perdido algunos turnos en su trabajo de medio tiempo en una zapatería del centro comercial. Entonces decidió hacer un video de “prepárate conmigo para que te despidan” mientras se maquillaba antes de regresar para otro turno. El vídeo fue etiquetado #pleasedontbelikeme.

En una entrevista, Rei, una estudiante de primer año de la universidad, dice que recibió una advertencia de su gerente pero que no la despidieron. “Dios es bueno”, dice.

A menudo, detrás del contenido de “prepararse” se esconden otros mensajes más comerciales.

Bartoli señala que muchos de los videos confesionales hacen más de lo que parecen a primera vista: pueden brindar más participación por parte de los usuarios que desean recibir actualizaciones sobre una historia que se comparte o saber más sobre los productos que utilizan los creadores. Eso puede hacer que los videos sean buenos para la colocación de productos y fomentar las asociaciones con marcas, que, según Goldman Sachs, es la mayor fuente de ingresos para los creadores. El banco de inversión dijo en un informe a principios de este año que la economía creadora vale hoy 250 mil millones de dólares y podría aproximadamente duplicar su tamaño para 2027.

Allie Pribula, una TikToker de 25 años que solía ser maestra de escuela primaria en los suburbios de Filadelfia, dice que comenzó a hacer videos GRWM como una forma de procesar sus sentimientos sobre su antiguo trabajo. Pribula dice que desde entonces algunas empresas se han acercado a ella para ofrecerle obsequios y le han pagado para comercializar productos en su página. Ella dice que lo considera un "trabajo secundario".

Camilla Ramírez Díaz, una óptica de 25 años que vive en Burlingame, California, compró recientemente un lápiz para pecas que apareció en los videos de GRWM que ve por la noche para relajarse durante el día. Díaz prefiere verlos más en TikTok, donde dice que el contenido puede ser un poco más personal. Ella cita un video que encontró recientemente de un influencer que se estaba preparando mientras estaba varado en Londres debido a un pasaporte vencido.

"Es casi como si estuvieras viendo a tu amigo en FaceTime contigo", dice Díaz. “Podría sentarme allí todo el día y ver vídeos de Prepárate conmigo de diferentes creadores. Son simplemente una mezcla de todo”.