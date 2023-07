El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha comentado que confía en que la red social Threads pueda llegar a reunir mil millones de usuarios y ha reiterado que "va por buen camino" para lograrlo próximamente.

El directivo ha dado a conocer esta valoración durante la presentación de los ingresos de la compañía correspondientes al segundo trimestre del año, donde ha recordado que esta red social alcanzó recientemente los 100 millones de suscriptores.

Threads es una plataforma social que llegó a España a principios de este mes y que está ideada para compartir ideas y tendencias con texto, esto es, un servicio similar a X -antigua Twitter- y que también permite a los usuarios seguir y conectarse directamente con creadores de contenido.

A los cinco días de su lanzamiento, la aplicación ya había alcanzado los 100 millones de usuarios, tras contabilizar 30 millones de registros en la red social al día sigiente de estar disponible, tal y como anunció Quiver Quantitative.

Cuando Zuckerberg anunció el incremento de sus suscriptores, aprovechó para confirmar que estas cifras eran fruto "de demanda orgánica", debido a que "aún" no había implementado "muchas" promociones, según aseguró en uno de estos hilos.

"Soy muy optimista sobre cómo se está formando la comunidad de Threads. El crecimiento inicial fue espectacular, pero lo más importante es que decenas de millones de personas vuelven a diario. Es mucho más de lo que esperábamos", comentó entonces.

Con ello, adelantó que la compañía se había marcado por objetivo para el resto del año "mejorar aspectos básicos" de la plataforma y retener creadores y usuarios. Una vez estabilizada Threads, se centrarían "en hacer crecer la comunidad".

"Hemos seguido estos pasos muchas veces (Facebook, Instagram, Stories, Reels, etc.) y estoy seguro de que Threads también va por buen camino", puntualizó, algo que ha vuelto a comentar en la presentación de sus resultados financieros y el encuentro con los inversores.

Si bien el directivo es consciente de que el compromiso de los usuarios con la plataforma se ha desacelerado pasados los días en los que era novedad, ha subrayado que su éxito es una "extraña anomalía en la industria de la tecnología", según declaraciones recogidas por The Verge.

Zuckerberg ha insistido en que, hasta ahora, no ha habido "una aplicación como esta, para conversaciones basadas en texto, que haya llegado a mil millones de personas", sugiriendo que ha tomado ventaja con respecto a X, propiedad de Elon Musk y que se presenta como su principal competidora y que, según datos de Statista, en 2022 tenía 368,4 millones de usuarios mensuales activos.

El CEO de Meta también ha reconocido que es esencial integrar este servicio en su ecosistema de aplicaciones, ya que ha hecho un recorrido en el que ha "probado un montón de experiencias independientes" y que, en general, no ha tenido mucho éxito con este tipo de apuestas.

Desde The Verge han indicado que Zuckerberg ha asegurado que Threads no introducirá anuncios hasta que llegue "a cientos de millones" de usuarios. "Estamos enfocados en aprovechar esta oportunidad, que es increíble y que no esperábamos a esta escala. Va a ser un largo camino por recorrer", ha concretado.