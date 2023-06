Ejecutiva de Twitter responsable de la seguridad del contenido renuncia después de críticas que hizo Musk

Una alta ejecutiva de Twitter responsable de la seguridad y la moderación del contenido dejó la empresa, su partida se produjo poco después de que el propietario, Elon Musk, se quejara públicamente sobre el manejo de las publicaciones sobre temas transgénero por parte de la plataforma.

La partida apuntó a una nueva ola de agitación entre los funcionarios clave de Twitter desde que Musk asumió el cargo el año pasado.

Ella Irwin, directora de confianza y seguridad de Twitter, confirmó su renuncia en un par de tuits el viernes por la noche. No dijo en el mensaje por qué se iba, pero su partida se produjo poco después de que Musk criticara el manejo de Twitter de los tuits sobre el documental de una empresa de medios conservadora que cuestiona el tratamiento médico transgénero para niños y adolescentes.

Musk estaba respondiendo a las quejas de Jeremy Boreing, codirector ejecutivo de la compañía de medios Daily Wire. Boreing dijo en tuits y retuits de comentaristas conservadores el jueves que Twitter estaba suprimiendo la película al marcar las publicaciones como discurso de odio y mantener la película fuera de las listas de temas de moda.

Boreing tuiteó que Twitter canceló un acuerdo para estrenar "¿Qué es una mujer?" de forma gratuita en la plataforma "debido a dos instancias de 'malentendido de género'". Las reglas de Twitter prohíben referirse intencionalmente a personas transgénero con el género o nombre incorrecto.

“Esto fue un error de muchas personas en Twitter. Definitivamente está permitido”, tuiteó Musk. “Ya sea que esté o no de acuerdo con usar los pronombres preferidos de alguien, no hacerlo es, como mucho, de mala educación y ciertamente no infringe ninguna ley”.

Irwin tuiteó el viernes que “una o dos personas notaron” que dejó la empresa el día anterior, y señaló especulaciones sobre si fue despedida o renunció. Se burló de que publicaría 24 tuits para explicar su partida.

Luego publicó que solo estaba bromeando sobre la larga narrativa.

“Con toda seriedad, renuncié, pero esta ha sido una experiencia única en la vida y estoy muy agradecida de haber trabajado con este increíble equipo de personas apasionadas, creativas y trabajadoras. ¡Los estaré animando a todos y Twitter a medida que avanzan!”.

Junto a Musk, Irwin había sido la voz más destacada de las políticas de contenido en constante cambio de la compañía en los últimos meses.

Twitter ha tenido problemas para traer de vuelta a los anunciantes rechazados por los cambios drásticos de Musk y la relajación de las reglas contra el discurso de odio desde que compró Twitter por $ 44 mil millones en octubre. Twitter también tiene una directora ejecutiva entrante, Linda Yaccarino, conocida por décadas de experiencia en la industria de los medios y la publicidad, pero aún no ha comenzado.

Irwin y Twitter no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Twitter ha estado en crisis, incluidos despidos masivos y salidas voluntarias desde que el propietario multimillonario de Tesla compró la compañía de San Francisco y la tomó en privado. El jefe de confianza y seguridad de la empresa se fue poco después de la adquisición, y la rotación en los rangos superiores ha continuado. El mes pasado, Twitter despidió a otros dos altos directivos.