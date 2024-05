Eroxon y disfunción eréctil

Eroxon es un gel tópico desarrollado para el tratamiento de la disfunción eréctil en hombres, y puede ser una alternativa para ese paciente que no puede o no quiere tomar pastillas. La disfunción eréctil es un problema de salud que lo padece uno de cada cinco hombres entre los 25 a 65 años de edad. La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para la realización satisfactoria de la relación sexual, pero además puede ser un síntoma de que algo no anda bien.

Cómo funciona

Este gel actúa evaporando y estimulando el sistema vascular y las terminaciones nerviosas del pene, calentando y enfriando rápidamente la zona, lo que podría desencadenar la liberación de óxido nítrico, relajar los vasos sanguíneos del pene y permitir que a sangre llegue al pene para la lograr una erección firme.

Resultados de estudio

Este gel (eroxon) ha sido aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU, y ya puede comercializarse, pues según un estudio realizado “dos de cada tres personas reportaron mejoría clínicamente significativa en sus erecciones con este producto, y el 80% de personas con disfunción eréctil grave, también informó de gran mejoría”. La efectividad puede variar de una persona a otra y puede depender de la causa que produzca la disfunción eréctil.

Instrucciones del producto

Los efectos secundarios son favorables debido a que se administra de manera local, lo que, comparado a los efectos secundarios de otros medicamentos utilizados para la disfunción eréctil, pues eroxon tiene mucho menos efectos secundarios. El eroxon se aplica una pequeña cantidad de gel sobre la punta del pene y/o glande antes del acto sexual, aunque, “es importante seguir las instrucciones específicas del producto para asegurar su correcta utilización y maximizar su efectividad”.

Identificar la situación

Para asegurarse de que los problemas de erección no son causados por otra enfermedad grave, es recomendable acudir a su médico antes para hacer una valoración, ya que los problemas de erección pueden estar relacionados con otras condiciones de salud graves como problemas del corazón, y de vasos sanguíneos, diabetes, hipertensión, colesterol alto, enfermedad del hígado, enfermedad de los riñones entre otras. Ante la duda, visite a su urólogo.