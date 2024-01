Siete propósitos de año nuevo para mejorar la salud de tu corazón

¿Quieres que tus propósitos de año nuevo realmente cuenten en este 2024? Algunos de las promesas más comunes son comer más saludable, hacer más ejercicio, reducir el estrés o dejar de fumar.

"Los propósitos comunes, de esta temporada, a menudo se reducen a mejorar la salud del corazón, incluso si esa no es necesariamente su intención inicial", dice la cardióloga intervencionista Leslie Cho.

Cumplir con estos objetivos puede ayudarlo a mejorar la salud de su corazón a largo plazo. Por ello, la doctora Cho recomienda hacer siete propósitos saludables para el corazón que le servirán durante todo el año, y más allá.

1. Revisa cómo está tu salud y tu corazón

Hacerse un chek up médico es importante para todos, incluyéndote. ¿Por qué? Debido a que las enfermedades cardíacas es la causa número uno de muerte en el mundo.

"Ir a un chequeo siempre es algo bueno", dice Cho, quien atiende a muchos pacientes que no han ido al médico en años. "Es una oportunidad para que hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier inquietud de salud que tenga".

Están capacitados para detectar y controlar problemas de salud, incluidas enfermedades crónicas como las enfermedades cardiacas, que no siempre vienen acompañadas de síntomas visibles. Durante un examen físico, harán un seguimiento de los datos importantes relacionados con el corazón, como los siguientes:

-Presión arterial

-Niveles de azúcar en la sangre

-Niveles de colesterol

-Frecuencia cardiaca

También te preguntarán sobre tus hábitos de salud, como la frecuencia con la que haces actividad física, cómo es tu dieta y si bebes, fumas o consumes drogas, todas actividades que desempeñan un papel importante en la salud del corazón.

2. Decídete a moverte más y activa tu cuerpo

Ya sabes que el ejercicio es bueno para ti, pero si bien normalmente asocias el ejercicio con una figura tonificada y músculos más fuertes, también hace mucho bien dentro de tu cuerpo.

"El ejercicio reduce el colesterol y la presión arterial, que son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardíacas", afirma la cardióloga. "También es excelente para su salud mental y tiene un impacto dramático en su probabilidad de desarrollar diabetes".

Pero no te dejes abrumar o desanimar por la idea de aumentar tus niveles de actividad. Los pequeños pasos pueden tener un gran efecto en la salud de su corazón.

"Tal vez hacer ejercicio signifique que te bajes del ascensor un piso antes de tu destino y subas ese tramo adicional de escaleras", sugiere la especialista. "Tal vez signifique estacionarse más lejos de la entrada de su oficina y caminar un poco más. Estas pequeñas cosas marcan una gran diferencia".

3. Es momento de seguir una dieta saludable

Lo que comes juega un papel muy importante en tu riesgo de enfermedad cardíaca, pero la especialista de Cleveland Clinic no quiere que pienses en ello como una dieta estricta que te limite y no lo disfrutes.

"Adoptar hábitos alimenticios realmente saludables no es una dieta, es un estilo de vida", dice. "No solo estás comiendo para cada día individualmente; estás comiendo para la longevidad y para una mejor calidad de vida".

Investiga los elementos de una dieta saludable para el corazón y averigua dónde necesitas hacer cambios. Ya sea que decidas volverte completamente vegetariano en el nuevo año, comenzar a incorporar más alimentos de origen vegetal o finalmente abordar tu gusto por lo dulce, los cambios en la dieta pueden contribuir en gran medida a mejorar la salud de tu corazón.

Leslie Cho, cardióloga intervencionista de Cleveland Clinic.Fuente externa

4. Reduce el estrés

Cuando te sientes abrumado y agotado, no es solo tu salud mental la que sufre. "El estrés es un factor de riesgo realmente potente para las enfermedades cardíacas", advierte la doctora Cho. "Las personas muy ansiosas tienden a tener más ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares".

El estrés produce la hormona en el cuerpo que hace que la presión arterial y la frecuencia cardíaca se disparen, lo que puede provocar un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. El estrés también afecta todo tu estilo de vida, lo que hace que comas más alimentos, duermas menos y tal vez incluso bebas más alcohol.

Este año, prueba a hacerte tiempo en tu día para hacer cosas que te ayuden a relajarte. Puedes ir a meditar, hablar con amigos, salir a caminar o leer un libro. Y, por supuesto, como mencionamos, siempre está el ejercicio, que libera las hormonas reductoras del estrés conocidas como endorfinas.

¿Necesitas un poco de ayuda adicional? Internet a veces puede aumentar tus niveles de estrés (¡tómate un break de redes sociales!), pero también tiene el potencial de ser una herramienta para el bien. Hay muchos sitios web y aplicaciones que pueden ayudarte a mantener la calma adoptando prácticas como la meditación, la reflexión y la respiración.

5. Descansa más y profundamente

Quedarse corto en el sueño puede causar todo tipo de problemas para su corazón. "Dormir menos constantemente puede aumentar la presión arterial y causar inflamación", explica la doctora Cho. "Esa parte del cerebro que se activa durante la privación del sueño está cerca de la parte donde está el hambre, por lo que sabemos que si no duermes, comes más".

No dormir lo suficiente también puede contribuir a la hipertensión, la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca.

Para obtener más sueño, prueba:

-Reducir el consumo de cafeína por las tardes y noches

-Guardar tu teléfono, al menos, una hora antes de acostarte

-Dormir en una habitación fresca y oscura

6. Deja de fumar

Si fumas o usas otros productos que contienen nicotina, decide dejar el hábito en el nuevo año. Hacerlo es excelente para todo el cuerpo, incluido el corazón.

"Fumar es muy malo para el corazón", enfatiza la cardióloga de Cleveland Clinic. "Verdaderamente, es una de las peores cosas que puedes hacer, no solo por tu corazón, sino también por tu salud en general, incluidos tus pulmones y cerebro".

También advierte que los riesgos asociados con el tabaquismo son aditivos que se suman a cualquier factor de riesgo existente que pueda tener.

"Si fumas y tienes el colesterol alto, duplicas tu riesgo", dice. "Lo mismo ocurre si fuma y tiene presión arterial alta, o si fumas y tiene colesterol alto".

Dejar de fumar puede reducir significativamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca y hacer maravillas para su salud y calidad de vida en general.

7. Reduce el consumo de alcohol

El alcohol tiene efectos innegables en el corazón, como:

-Acelera tu ritmo cardiaco

-Eleva tu presión arterial

-Causa latidos cardiacos irregulares

Beber mucho alcohol también puede aumentar los triglicéridos, un tipo de grasa en el cuerpo. "El alcohol está hecho de azúcar, por lo que las personas que beben mucho alcohol tienen triglicéridos muy altos", señala Cho. "Los niveles altos de triglicéridos aumentan el riesgo de diabetes y pancreatitis, y los triglicéridos altos en las mujeres aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular".

Además, beber menos alcohol puede ayudarte a dormir mejor y reducir el estrés. Incluso puede ayudarte a perder peso al reducir la cantidad de calorías vacías que consumes. Trata de alcanzar y mantener un peso saludable.

Pero hay una razón por la que esta lista de resoluciones saludables para el corazón no incluye perder peso, como un propósito independiente por sí sola. Cuando resuelves hacer las otras cosas de esta lista, pones a tu cuerpo en una mejor posición para alcanzar su peso más saludable.

Esto puede reducir el riesgo de:

-Enfermedad cardiaca

-Derrame cerebral

-Diabetes

-Hipertensión

-Colesterol y triglicéridos altos

-Coágulos de sangre

"Perder de tres a cinco kilos puede tener un impacto significativo en su presión arterial, su riesgo de diabetes, su nivel de colesterol y más", agrega la cardióloga. Perder peso es a menudo un subproducto natural de comer sano, moverse más y cuidar su salud, por lo que la doctora Cho refuerza el enfoque en la modificación del estilo de vida en lugar de hacer dieta (y definitivamente mantenerse alejado de las dietas de moda).