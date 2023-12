Especialista ofrece recomendaciones para evitar intoxicaciones en Navidad

De cara a las festividades navideñas y de fin de año, la infectóloga Elianet Castillo invitó a mantener hábitos saludables y evitar intoxicaciones por medio de procedimientos seguros para las personas y sus familias.

“La intoxicación alimentaria es un síndrome que resulta de la ingesta de alimentos contaminados con microorganismos, toxinas o sustancias químicas. Existen más de 250 patógenos asociados a ella, especialmente cuando manejamos los alimentos de manera incorrecta”, explicó a través de un comunicado de prensa la especialista del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe).

Los alimentos más frecuentemente asociados a intoxicaciones alimenticias son el huevo, las carnes no cocinadas completamente o recalentadas de forma no exitosa, cremas, mayonesas, leche no pasteurizada, mariscos, frutas y vegetales, entre otros.

Castillo detalló que luego de que una persona ingiere comida contaminada, los síntomas se inician, a menudo, hasta seis horas luego de la ingesta del alimento contaminado.

Los síntomas debutan de manera abrupta y se caracterizan por náuseas, vómitos, diarreas, cólicos abdominales, malestar general y, en algunos casos, fiebre.

“Una pista de que estamos ante una intoxicación alimentaria es que suele haber más personas afectadas que también estuvieron expuestas a esta fuente común contaminada. Generalmente, los síntomas duran pocos días y la mayoría se recupera satisfactoriamente sin intervención médica. Sin embargo, en las personas con inmunosupresión (pacientes con cáncer, pacientes que utilizan esteroides u otros medicamentos inmunosupresores), pacientes con comorbilidades como cardiópatas, enfermedad renal crónica y diabéticos, el cuadro puede ser mucho más agresivo o de larga duración y requieren de una atención médica especializada”, manifestó la especialista del centro certificado por la Joint Commission International (JCI).

Consejos PARA MANIPULAR LOS ALIMENTOS

Acorde a los estándares internacionales de seguridad alimentaria, la doctora Castillo dijo que existen ocho consejos para disminuir el riesgo de consumir alimentos contaminados:

1. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos.

2. Lavar las superficies donde se manipularán los alimentos,

3. Lavar las frutas y vegetales.

4. Separar los alimentos para evitar la contaminación cruzada entre frutas y vegetales, carnes, mariscos, aves y huevos.

5. Lavar los utensilios que hayan tocado estos alimentos, especialmente si estuvieron crudos.

6. Cocinar los alimentos a la temperatura correcta. Al recalentar los alimentos, asegurarse de que se cocinen o calienten completamente antes de ingerirlos.

7. Nunca dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador por más de una hora.

8. No marinar los alimentos en el counter de la cocina; la forma más segura es entrar el alimento marinado al refrigerador.