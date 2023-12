Actualización en la medicina reproductiva

Recientemente estuve en Brasil con la intención de adentrarme en la práctica actual de la medicina reproductiva y del mercado propiamente dicho. ¿Por qué Brasil? Independientemente de que con Brasil me unen muchas situaciones como el hecho de haber estudiado allá, de haber contraído matrimonio en Brasil y de mis hijos ser dominico-brasileiros, este país de por sí, es el mayor contribuidor de ciclos reportados para el registro latinoamericano de reproducción asistida con el 50%. Esto sin decirles que sólo el 45% de las 193 clínicas reportan sus casos, además Brasil se constituye en líder, marcando tendencias en el mercado de la reproducción asistida en Latinoamérica.

En esta incursión en el mercado brasileiro de la reproducción, tuve la oportunidad de visitar seis clínicas que se dedican a ofrecer estudios y tratamientos, no sólo a las parejas con dificultad para concebir, sino congelamiento de óvulos por motivos sociales u oncológicos, congelamiento de semen por iguales motivos, servicios a la comunidad lgbt+, generalización de las técnicas de biopsias preimplantatorias por el hecho de que las parejas quieren y necesitan saber que van a traer niñas o niños sanos. Por ésta y otras razones la mayoría de los ciclos son diferidos. Es decir, se realiza la estimulación para obtener óvulos, se aspiran los óvulos, se procede a la unión de óvulo y espermatozoides (fertilización), pero en este mismo ciclo no se transfieren al útero de la mujer, sino que se difiere para otro ciclo donde la mujer (receptora) se somete a preparación endometrial.

Al mismo tiempo hay una tendencia marcada a construir la jornada del paciente viendo paso a paso con un mapeo para que los pacientes se sientan orientados y felices siempre. Sabemos que el camino a la maternidad/paternidad no es fácil y porqué no ponerlo más fácil y agradable? Entre las clínicas encontramos varios perfiles todos ellos excelentes y diferentes entre ellos, pero poniendo siempre al paciente como eje de todo (tú me importas, tú me interesas). Entre las diferentes jornadas de estas clínicas, varias me llamaron la atención. Una de ellas, no sólo es impecable en su estructura, bella y moderna innovadora, sino que tiene la atención a los pequeños detalles. Otra con excelencia comprobada, gestión nueva e innovadora sintiéndose líder del mercado con 10 de 10. Cada una tiene sus fortalezas, pero visité una con un grupo de trabajo extraordinario y con un gran líder en el campo de la medicina reproductiva, que une una práctica exitosa con enseñanza, algo excelente.

La industria está muy pendiente a cómo se mueve la práctica médica y están abiertos a todo tipo de formas de negocio, definitivamente, se ha evolucionado y, ésto se refleja en un mejor servicio para los usuarios. Fuimos invitados por la clínica Ideiafertil para impartir una charla sobre ‘Reproducción Asistida en República Dominicana’. Abordamos e tema porque nosotros desde Profert continuamos evolucionando para entregar la mejor experiencia para nuestros pacientes. El camino es largo, es difícil, pero vamos a transitarlo juntos.