Muchos hombres tienen cáncer de próstata y aún no están enterados

La próstata es un órgano que forma parte del sistema reproductivo del hombre, y se encuentra situada entre la vejiga y la uretra. La próstata también aporta nutrientes que forman parte del semen. En nuestro país, en los últimos años hemos estado diagnosticando cáncer de próstata en hombres muy jóvenes, incluso antes de los 45 años de edad, por lo que recomendamos una evaluación de próstata a partir de los 40 años de edad aunque no tenga ningún tipo de molestia, y si tiene familiares con cáncer de próstata, de mama, o de ovario con más prisa aun para hacerse una evaluación. Siempre tratamos de orientar a la población en general, informándoles que, al igual que otras muchas enfermedades, el cáncer de próstata es un asesino silente.

Síntomas alertan

¿Cuáles son las molestias que prenden la alarma de que algo anda mal en la próstata? Precisamente aquí es donde está el peligro del cáncer de próstata, que la mayoría no produce ninguna o muy poca molestia, o sea, no existe un síntoma específico del cáncer de próstata. Algunos síntomas que pueden alertar, pero que no ocurren en todos los pacientes son: tener titubeo al orinar, goteo al terminal del orinar, levantarse mucho en la noche a orinar, tener escape involuntario de la orina, entre otros. Para los urólogos y las urólogas, poder saber si un paciente tiene cáncer de próstata después de una evaluación con análisis, estudios, tacto rectal, resonancia y biopsia y entonces ya con el diagnóstico, evaluamos en qué grado está el cáncer, para decidir cuál es el tratamiento adecuado para cada paciente y para cada grado de cáncer.

Cada caso es distinto

Es importante hacer énfasis en el tratamiento, porque no todos los pacientes se tratan de la misma forma, siempre se toman en cuenta varios factores, desde edad del paciente, condiciones físicas del paciente, y grado del cáncer de próstata.

Los tratamientos van desde solo medicamentos, que es generalmente cuando los cánceres están muy avanzados. Radioterapia acompañada de medicamentos braquiterapia. Cirugías abiertas, cirugías puramente laparoscópicas, y cirugías asistidas por robot, esta última opción (prostatectomia radical asistida por robot) hoy en día es la primera opción para ese paciente joven, con cáncer de próstata localizado, ya que es una de las opciones que con mayor seguridad podemos preservar con más alto porcentaje tanto la erección, como la continencia urinaria, dos de los efectos consecuencia de los tratamientos del cáncer de próstata que más preocupa a los pacientes y a nosotros los que operamos, pero con esta tecnología a mano, se reducen de manera importante estos efectos.

Ante la duda visite a su urólogo