No es sólo salud oral, también es salud general

En la actualidad, la esperanza de vida global es aproximadamente de 72 años. Sin embargo, hace 50 años atrás era de tan solo 58 años. A medida que los conocimientos van evolucionando en el área de la tecnología y la medicina, podemos ir comprendiendo ciertos aspectos del funcionamiento del cuerpo humano a más profundidad, y a su vez, entender qué sustancias o acciones lo benefician y cuáles le hacen daño.

Esto influye en el estilo de vida de las personas e incrementa las posibilidades de disfrutar una vida más longeva y saludable.

Un dato curioso de la historia de la Odontología es que los barberos fueron los primeros dentistas. Durante la edad media se referían a éstos como los “sacamuelas”, ya que lo único que realmente hacían era precisamente eso, extraer dientes.

Con las actualizaciones y avances en el área de la salud, se comprendió la importancia de la cavidad oral a mayor profundidad viéndola como la puerta de entrada al organismo. En la actualidad, se comprende que cada pieza dental tiene una función y un motivo.

Tan sólo la ausencia de una pieza dental afecta la mordida, la estética, causa pérdida ósea, afecta las expresiones faciales e incluso, la fonética. Desde los inicios de la Odontología, su evolución y entendimiento han sido significativos.

Es común escuchar expresiones como “los dentistas/odontólogos no son doctores reales”. Otros dicen que ir a una consulta médica es una necesidad, pero ir al odontólogo es un lujo, cuando en realidad ambas tienen el mismo nivel de importancia para la salud. Esto aísla o hace ver a la cavidad oral como algo alejado del cuerpo, subestimando la importancia y el impacto que ésta representa en la salud general.

En la cavidad oral existe un sin número de enfermedades y/o patologías que suelen estar asociadas a otras partes del cuerpo.

Un estudio de 2019 del National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicó que hay alrededor de 700 microorganismos en boca, entre bacterias, hongos y otros. A pesar de que algunos son parte de la flora normal y necesarias, otros no.

Una infección dental puede afectar el sistema cardiovascular (endocarditis bacteriana), neurológico (accidentes cerebrovascular), pulmonar (neumonía) y renal (nefritis), entre otros. Si se quiere gozar de una salud óptima, es necesario trabajar el cuerpo humano en conjunto. Si bien existen especialidades para cada área, esto no significa que el profesional tenga que trabajar solo. El manejo multidisciplinario son la herramienta perfecta para lograr tratamientos exitosos.

La salud no es sólo la ausencia de alteraciones y/o enfermedades, sino un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativos. Tener los dientes blancos no es sinónimo de salud, es un concepto mal empleado. Su color natural tiende a tener tonos amarillentos, y en ocasiones ligeramente grisáceos. Una cavidad oral sana consiste en gozar de un estado óptimo de esta, que brinde la capacidad de masticar, hablar, transmitir emociones a través de expresiones faciales con confianza, sin dolor, sin incomodidades. Parte de los avances y descubrimiento que han ocurrido en los últimos años, son las técnicas atraumáticas.

Son muchas las personas que aún presentan miedo al odontólogo (odontofobia) debiéndose en la mayoría de las veces a traumas del pasado o traumas herederos. Por ejemplo, los barberos, realizaban las exodoncias sin anestesia, pero hoy en día ya existe, y a su vez hay técnicas quirúrgicas que evitan que se generen esas molestias o traumas.

Muchas personas no acuden a la consulta dental a menos que presenten algún malestar, obviando que lo importante es evitarlo mediante la prevención. Acudir a los chequeos rutinarios y cumplir con las indicaciones orales recomendadas de su doctor, es la clave para gozar de una vida más saludable y feliz.

Al final, la salud es integral no está dividida, un paciente que padezca de anemia no está saludable, y un paciente que presente alguna enfermedad periodontal (enfermedad en las encías) tampoco lo estará. La salud general no es nada sin la salud oral, y viceversa. Hoy en día acudir a una consulta dental, promueve una mejor calidad de vida.

Algunas enfermedades bucodentales comparten determinantes sociales y factores de riesgo comunes, convirtiendo la salud bucodental en un indicador clave para el bienestar general. Son muchas las investigaciones que aún se necesitan para entender y comprender el organismo humano. Es por ello que es de suma importancia, no separar la cavidad oral del cuerpo humano, ni subestimar la importancia de esta profesión, ya que con una simple consulta se puede salvar, dignificar e incluso engrandecer a una persona con su salud. El mejor momento para cuidar de ella, es hoy.

Artículo facilitado por Bárbara Salazar

Doctora en cirugía dental

Operación Sonrisa Internacional