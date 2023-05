Médicos dominicanos participan en congreso de reproducción asistida

El 16º Congreso General de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida se realizó en Medellín, Colombia. República Dominicana estuvo presente junto a los casi 2,000 asistentes que trabajan en esta área de la medicina, entre los que figuran embriólogos, psicólogos y enfermeros.

La representación del país fue responsabilidad de miembros del Programa de Fertilización Asistida y Medicina Perinatal (Profert), centro que cuenta con más de 20 años de experiencia en tratamientos de reproducción asistida. Uno de los temas tratados por los representantes locales estuvo a cargo de Víctor Montes de Oca, coordinador del simposio sobre endometriosis, uno de los de mayor importancia en el campo de la ginecología, ya que se trata de una enfermedad extremadamente recurrente en la población y que resulta fundamental estudiar.

Tras un arduo proceso de selección, la embrióloga Adriana Gosálbez Ferrándiz fue aceptada para exponer un trabajo de importante relevancia en la actualidad. La especialista expuso el poster ‘First experiences with non-invasive preimplantation genetic testing for aneuploidies: comparison of implantation and clinical pregnancy rate with elective frozen embryo transfers’. “En este fueron abordadas nuestras primeras experiencias con el test de diagnóstico genético preimplantacional no invasivo; dicho test nos está permitiendo conocer el estatus genético de los embriones antes de ser transferidos a la futura mamá para determinar si presentan o presentarían en un futuro algún problema genético asociado a defectos en los cromosomas”, comentó Montes de Oca, quien facilitó informaciones sobre lo ocurrido en el referido congreso.

Los médicos representantes no llegaron con las manos vacías a República Dominicana. El centro que representó al país obtuvo la reacreditación por parte de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, poniendo de manifiesto que lleva a cabo los mejores estándares de actuación para ofrecer los mejores tratamientos a nuestros pacientes.

“Como embrióloga, fue un orgullo haber participado de forma activa en este congreso, que me ha permitido compartir experiencias y conocimientos, no solo con todo el equipo Profert, sino también con profesionales destacados de diversas regiones de Latinoamérica. Continuaremos trabajando para ofrecer las técnicas más actualizadas a nuestros pacientes y continuar siendo pioneros en tratamientos de reproducción asistida”, sostuvo Adriana Gosálbez Ferrándiz.