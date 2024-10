“Pedid y se os dará”

Así también llamad y se les abrirá, porque el que busca encuentra. Y si llaman se les abre. Pero, si no lo hacen, es porque lo hacen mal. No saben pedir lo que les conviene. Pero, si alguno de ustedes le pide su hijo un pan ¿le dará una piedra?, y si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡saben cuánto más Su Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden”.

Siempre he pensado que muchas veces le fallamos al Señor cuando le pedimos cosas, y es que en el fondo no sabemos pedir. Pedimos cosas que a la larga bien sabemos que no nos convienen. No nos van a hacer bien. Y el Señor que es quien conoce el corazón de la persona se da cuenta y no nos complace. Peleamos mucho con Él, pero al final entendemos que es por nuestro bien. Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios siempre. Cariños y bendiciones. Amén