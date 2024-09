Fiesta de San Mateo

¿Quién fue Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos y cuando el Señor lo llamo, dejo todo lo que estaba haciendo y lo siguió. Y los discípulos criticándolo por haber tomado esa decisión - “¿Como es que su Maestro come con publicanos y pecadores “?

Jesús los oyó y dijo: “No tienen necesidad de medico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa “misericordia quiero y no sacrificios”, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.

“Uno de los llamados mas hermosos que vemos en el Evangelio, es la llamada de Mateo. Podría parecerse en algo al llamado que Jesús hizo a cada uno de nosotros .

Mateo era cobrador de impuestos en Cafarnaun. Recaudaba las tasas que los judíos tenían que pagar a los Romanos y, como todos los que se dedicaban a ese oficio, era despreciado por el pueblo, que lo consideraba cercano a los opresores.

Y Jesús sólo le dice ¡”Sígueme”. La iniciativa como siempre es de Jesús y Mateo, conquistado por la fuerza de su voz, no lo dudo, se levanto y lo siguió.

¿Que hacemos nosotros cuando Jesús nos llama?

Nos levantamos de lo que hacemos y lo seguimos, o seguimos haciendo lo acostumbrado que hacemos. ¿Cual es nuestra respuesta?

Debemos reflexionar sobre nuestra respuesta a Jesús cuando el toca a nuestra puerta. ¿Le abrimos? O lo dejamos fuera. Pienso cada día en cual debe de ser mi respuesta cada vez que Jesús me habla. Y no debo de ser miserable sino devota, y orar siempre por nuestra disponibilidad para complacerlo. Amén