Cuidando las palabras del filtro de las emociones

Cuidado con las palabras que pronuncias, si son producto de un mal momento a lo mejor van a dejar huellas en los demás. Si lo haces porque tus emociones te controlan puede que los efectos perduren, y si es sobre aquellos que le tienes estima y son palabras fuertes, que salen sin filtro, aún peor.

A veces somos esclavos del calor de un arranque de ira o de sentir que hay alguna injusticia, es entendible que seamos así, pero hay que aprender a sobrellevar al enojo, a la cólera, el sentir que eres víctima de la insensibilidad ajena.

Puede que a los otros se libren del malestar de sus acciones porque sean jefes, ostenten algún cargo importante, pero hasta ellos tendrán que lidiar con la consecuencia de sus acciones, todos tenemos que lidiar responsablemente con los actos que hemos hecho a través de la vida.

Alguien me dijo una vez que no era el más adecuado para dar consejos a nadie. Imaginemos que estas palabras son un monólogo que surge de ti y para ti, no te enfoques en mí, ese simple mortal lleno de errores, sino que piensa en el mensaje, no en el mensajero.

Aprendamos a manejar nuestras emociones, seamos responsables y asumamos nuestra realidad emocional.