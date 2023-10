10 de octubre, Día de la Salud Mental

En un estudio realizado en el 2021, sostienen los investigadores Zoilo García y Kiero Guerra, del Laboratorio Emociones, Salud y Ciberpsicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que la ansiedad y la depresión están entre los trastornos mentales que alcanzan prevalencias más altas en la República Dominicana.

“Las mujeres presentan más síntomas de ansiedad, depresión, y pánico que los hombres. Los jóvenes menores de 23 años son quienes mostraron de forma sistemática mayores niveles de ansiedad, depresión y ataques de pánico”, señala una nota.

El trabajo presentado es muy interesante y pienso que deberíamos interesarnos en cambiar mucho más el tema de la salud mental, incluso entre los profesores y padres de familia.

Y me pregunto: si los trastornos depresivos y ansiosos son tan prevalentes, ¿por qué las licencias laborales debido a trastornos de ansiedad o depresión no son tan comunes? ¿Por qué en nuestro país no hemos normalizado el estatus de indisposición laboral por trastorno mental?

Pienso que se debe poner una mayor atención a la salud mental, ya que esa es la mayor causa de los suicidios y demás problemas que aquejan a la población, que hasta por lo caro de los medicamentos y lugares donde acudir nos aquejan.

¡Que el Señor nos ayude a poner en práctica una mejoría tanto para los profesionales como en los lugares para resolver este gran problema! ¡Amén!