Estamos celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, dos celebraciones viernes y sábado, que tienen mucho que ver con el amor que Dios nos tiene para ofrecernos esos dos corazones llenos de amor por su pueblo querido, a pesar de todas nuestras culpas y pecados y darnos cuenta de cómo nos ama el Señor.

En la 1ra. Lectura, tomada del Deuteronomio, Moisés le habla al pueblo y le dice que el Señor los escogió como heredad, y les habla del amor que nos tiene, desde que lo sacó de Egipto, para llevarlo a la Tierra Prometida que mana leche y miel.

El Salmo 102 es precioso y nos dice: “La misericordia del Señor dura por siempre, para los que cumplen sus mandatos: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas”.

El Salmo yo lo recito a diario porque me da fuerzas necesarias para amar a mi Señor a pesar de las dificultades que se me presentan.

Y qué decir de la Carta del Apóstol San Juan con su pasaje sobre el amor de Dios cuando nos dice: “Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados”.