Reflexiones como mamá

Todos tenemos distintos propósitos de vida. A algunas asignan la tarea de ser vehículo de traer otras personas al planeta; otras, sin ser madres biológicas, contraen ese compromiso tan laborioso y serio. Permito hacerme ciertas reflexiones con ánimos de reparar y sanar algunas posibles heridas que, con seguridad, en mi ignorancia, debo haber suscitado. Ser madre es toda una aventura. Me pregunto: ¿Estuve presente para mis hijos siempre que lo requirieron? ¿Ofrecí apoyo y guía a la vez que puse límites creando, además, un régimen de consecuencias? ¿ Fui amorosa o un cactus? ¿He sido un buen modelo? ¿Mostré equidad en el trato con todos o favorecí a uno más que otro? ¿Respeté sus elecciones o me impuse?¿Dejo a la sociedad personas de bien?

Ser padres es toda una aventura, teniendo en cuenta que no existe un manual para ejecutar esa difícil tarea, usualmente nos graduamos de ella con escasa preparación para proveer una educación eficiente, el tiempo actual favorece que mamá y papá no están disponibles física o emocionalmente sumidos en sus tareas cotidianas me pregunto. ¿Todavía tengo la oportunidad de reparar algún daño? Si las hay, antes de recibir una felicitación hoy, hagamos las paces con comprensión y gratitud.