Soltando las cadenas de las autolimitaciones

¿Quieres hacer algo nuevo, algo diferente, algo que te ha llamado siempre la atención?

Bueno, es tal vez tiempo para pensarlo en serio, es tiempo de otorgarte regalos que sólo tú sabes que valen, tal vez para los demás (que ya llevan una agenda propia y muy diferente a la tuya) no sean nada valioso, pues sólo te atañe a ti y solo tú puedes hacer que ello suceda; es darte el permiso para salir de esa caja de autolimitaciones y dejar salir al verdadero yo que siempre ha querido reinventarse.

Es tiempo de liberar el alma, de recomenzar, encontrar alguien a quien amar, terminar relaciones que ya no nos son beneficiosas, dejar trabajos que en lugar de ayudarnos nos hacen miserables, ir en busca de nuevos horizontes.

Es hora de liberarte de tantas cosas que has cargado por años, puede que seas joven, puede que seas una persona de media edad o puede que seas ya una persona mayor, incluso un anciano, no importa la edad que tengas, en algún momento tienes que hacerlo, no te quedan opciones si quieres liberarte de tus propias cadenas.

Reinventarte es poner tu inteligencia en pro de una nueva vida, esa vida que vale la pena muy a pesar de su historia, sus errores y sus sufrimientos, sé libre, ¡esfuérzate por ser feliz!