“No somos del mundo”

“El 13 de mayo en Cova de Iría bajo de los cielos la Virgen María. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María”.

¿Cuántas personas de mi generación recordarán este canto junto a las flores que le llevábamos a nuestra Madre, ya sea en la iglesia, colegio o parroquias?

Y es que María, mi Madre del cielo, siempre ha sido muy generosa para conmigo. Especialmente cuando le pido algo para que su Hijo me lo conceda si esa es Su Voluntad. ¡Es increíble!

Es como logra salvar a S.S. Juan Pablo II, un 13 de mayo en Fátima, de la furia del tirador, al que luego perdona cuando lo visita en la cárcel.

Las lecturas de hoy son preciosas. El Salmo 99 cuando nos manda a aclamarlo, con alegría y vítores, a nosotros que somos ovejas de su rebaño.

Y qué decir del Evangelio según San Juan, donde Jesús nos dice: “Si el mundo los odia, sepan que a mí me odiaron primero. Si fueran del mundo, el mundo les amaría como suyos, pero, como no son del mundo, sino que yo les he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden que yo les dije: ‘No es el siervo más que su amo. Si a Mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la suya’. Y todo esto lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió”.

Señor Jesús, yo quiero ser tu testigo en el mundo de hoy, aunque haya dificultades; solo te pido y a tu Santísima Madre que me ayuden siempre a cumplir tu voluntad. ¡Amén!