En el IV Domingo de Pascua, el salmo es el Salmo 22, que el propio Jesús recita en la cruz, y la gente pensaba que llamaba a Elías.

Es un Salmo bellísimo: “Narra la vida del cristiano, para que nunca temamos a nada, porque el Señor siempre nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Es el Buen Pastor que se preocupa de sus ovejas. Todas las lecturas de hoy narran la importancia de pertenecer cada día a las ovejas del Señor que siempre nos cuidará sin importar lo que hagamos”.

La segunda lectura, tomada de la 1ra. Carta de San Pedro, nos invita a portarnos siempre bien, a “soportar el sufrimiento, que nos hace una cosa hermosa ante Dios. Pues para esto hemos sido llamados; ya que también Cristo padeció su Pasión por nosotros dejándonos el ejemplo para que sigamos sus huellas. El no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca; cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su Pasión no profería amenazas; al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al madero, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al Pastor y Guardián de sus vidas”.

Y qué podemos decir del Evangelio según San Juan, cuando Jesús mismo nos dice que Él es la puerta de las ovejas.

Y nos asegura que todos los que vengan a ella se salvarán y podrán entrar y salir, y encontrarán pastos.

El ladrón es el que solo entra para robar y matar y hacer estragos. Pero Él es el que ha venido para que tengamos vida y vida abundante.