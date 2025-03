Confianza y comodidad: Elementos claves para ser la reina de una alfombra roja

El código de vestimenta es por donde se debe partir cuando se analiza una alfombra roja. Luego, la estación del año y, después, las tendencias. Pero todo esto va más allá. Tener estilo es un arte y se va dando cuando conoces lo que te gusta, lo que te queda bien y lo que te hace sentir confiada. Y no se trata siempre de llevar tendencias, de arriesgarte para lucírtela.

Se trata de que el vestido, o lo que lleves puesto, conecte contigo. Que dialogues con él, que lo hagas tuyo. Para mí, de eso se trata ser la ‘reina de una alfombra roja’.

Ahí entran a escena y está la importancia de elegir a un estilista y un diseñador que puedan evaluar tu esencia y que entiendan quién eres. Recuerda que tu atuendo refleja tu identidad. Más que moda o tendencias, es una extensión, una expresión de quién eres.

Confianza y comodidad: Elementos claves para ser reina en una alfombra roja

Todo esto me lo transmitieron Pamela Sued y Zoe Saldaña. Dos seres humanos que llevan la elegancia, la alegría y la sutileza a flor de piel. Conversaba con alguien que ellas son de esas personas que tienen un ‘algo’ que las hace resaltar cualquier pieza que utilicen. Sus rostros, sus personalidades, ‘el ángel’ que llevan, las hicieron, a mi criterio, ser las reinas de la alfombra roja de los Premios Soberano.

Me explico, e inicio, con Zoe Saldaña. No solo se trata de su trayectoria. Siendo honesta, el vestido que llevó para recibir su Oscar, no fue mi favorito. Aun así, ella lo hizo suyo. ¿Qué pasó la noche del 25 de marzo del año en curso en los Premios Soberano? Había una coherencia de comunicación que transmitió a través de una puesta en escena llena de garbo. Su identidad fue vestida de elegancia, sus expresiones no verbales evocaban serenidad y sofisticación. Todo eso me permite denominarla una ‘Reina de la Alfombra’.

Volcándonos a lo técnico, dentro del código de vestimenta de gala, optó por el ‘black tie’, ese dress code más común y sencillo, sin llegar al dramatismo o a un total look arriesgado, ese que mantiene un aire elegante sin sobrecargar el atuendo final. Fue de la firma del dominicano Fernando García y Laura Kim, Monse Maison. Llevó un vestido con volumen sutil en la espalda. Su estilismo fue logrado gracias a un gran equipo a la cabeza de Petra Flannery, ¡eres grande! Admiro de Fernando la capacidad de sensibilidad que tiene al diseñar para grandes artistas. ¡Qué increíbles son! ¡Dos almas con esencia dominicana que se destacan en escenarios extranjeros!

¡Pamela Sued! Mi primera expresión fue “Wow!”. Su alegría llega primero en donde pisa. Eso es tener presencia, eso es tener identidad definida. Si lo percibo yo, ¿quién más no?

Pamela, junto a su equipo, apostó al ‘white tie’, un poco de drama y volumen, y lo disfruté porque ella no suele hacerlo mucho. Pero ahí viene la confianza que plasma primero en ella, de poder lucirlo a la altura, de amar hasta el color de las uñas que lleva puesto porque hiciste ese famoso click con la pieza.

Su vestido es de una firma japonesa radicada en Vietnam bajo el nombre Hacchic Bridal by Senbazuru, o Hacchic. Es un diseño que provoca, definitivamente, estimulación visual. Es una marca que elabora cada uno de sus vestidos de novia y gala con materiales exclusivos de Japón, Francia, Italia y Letonia.

Detrás hubo un equipo que lo hizo posible: A la cabeza, el estilista Reading Pantaleón; Jhonaly Guzmán estuvo a cargo del maquillaje; peinado por Karolyn Guzmán; asistentes de estilismo Geneva Corbin, Ichanell Rodríguez, Raquelita Sánchez y Leslie Mota; y las fotografías bajo el lente de Alondra Ángeles.

Este diseño le pertenece a la colección SS24 ‘Perla del Lejano Oriente’, inspirada en la elegancia y misticismo de Asia Oriental, que refleja la riqueza cultural de la región. El vestido tiene una estética etérea y arquitectónica, con volúmenes fluidos en tul que evocan movimiento, casi como si estuviera inspirado en el agua o en formas naturales.

Se dice que ‘Perlas del Lejano Oriente’ podría tener relación a un tour famoso que se hace en Tokio y China. Haciendo una investigación más amplia, el vestido que usó Pamela está lleno de historia, paisajes y arquitectura. La fluidez de las capas de tul recuerda a los jardines japoneses y los senderos de bambú de Arashiyama. La estructura del vestido tiene una silueta que podría remitir a la icónica forma del volcán en el Monte Fuji con su cima nevada. El diseño ondulado podría simbolizar la forma serpenteante de la Gran Muralla China entre las montañas y los detalles metálicos y la estructura escultural recuerdan a la arquitectura moderna de Tokio, como la Torre de Tokio o los rascacielos de Shinjuku, una visión futurista.

Pero este análisis no se queda ahí. ¿Qué tal Bárbara Plaza, Jean Carlos Villanueva, Irma Patricia y Celinée Santos? Todos entran en la lista de mis favoritos.

Bárbara Plaza le dio un giro estructurado y geométrico en tela denim, pero con cierta sensualidad a una silueta ceñida que se logró con el corsé. Su estilismo con joyería de zafiros y diamantes lograron en un equilibrio inesperado y sofisticado. ¿Quién apostaría al denim? Dos increíbles diseñadores de Santiago: Cristopher y Cristian, de la firma Cfor2studio. La comunicadora contó con un equipo: el talentoso estilista Enyer Díaz; Avis Vásquez en el arte del maquillaje; y Joel Rodríguez en el peinado.

Jean Carlos Villanueva e Irma Patricia, haciendo alusión al Ying y el Yang, legaron con tuxedos muy conceptuales, ¡Perfecto! De eso también se trata la alfombra roja. Bajo esta filosofía china que explica dos fuerzas que se oponen, pero de forma relativa: su oposición tiende a la armonía y al equilibrio. “Son interdependientes: uno no puede existir sin el otro”, explicaron en sus redes sociales. Estas piezas de arte son creación del diseñador José Jhan bajo el estilismo de Yamileth Díaz. ¡Genial!

Celinée Santos lució un vestido tipo ‘escultura arquitectónica en marfil’, elaborado en crepé marroquí tono marfil. Mucho drama y volumen, que van perfecto con la personalidad de nuestra Miss República Dominicana, llena de seguridad y confianza. “Se creó una simbiosis de dos elementos significativos de las matemáticas y la arquitectura: el símbolo de infinito y el arco peraltado”, explicó el diseñador Luis Domínguez, creador de la obra.

“Este trabajo artístico de modelado manual de las formas sobre el vestido es autoría de la artista plástica Lola Sterling y el gran modisto Omar Díaz, con la asistencia de la diseñadora Katlin Ramírez, en exclusiva para nuestro atelier de alta costura”, puntualizó Domínguez.

Hubo un gran equipo detrás. El estilismo en las manos de Keyther Estévez; maquillaje Andrews Saldaña; peinado, Daniel Vargas; fotografía, Joel Guzmán; y joyas por Joyería Diosa.

Si quieres sentirte feliz, cómoda, confiada y ‘la reina de la alfombra’, que sé que no es la finalidad de todos, sino simplemente es no pasar desapercibido, debes apostar a lo que te haga feliz, que sea funcional y cumpla con el código de vestimenta. Agrego a eso que estas celebraciones son escenarios importantes para darle poder a la imagen que quieres que el público perciba de ti.