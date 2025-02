Paradisus by Meliá y Sócrates McKinney presentan la segunda edición de THE ONE Bridal Weekend

Paradisus by Meliá, en colaboración con el reconocido experto en moda y eventos Sócrates McKinney, anuncia la segunda edición de THE ONE Bridal Weekend, a celebrarse el sábado 29 de marzo en la Plaza Colonial del icónico Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort. Este exclusivo evento fusiona moda y estilo para presentar las tendencias más innovadoras en moda nupcial.

“Nos llena de entusiasmo celebrar una vez más THE ONE Bridal Weekend, donde cinco destacados diseñadores dominicanos y casas de moda nupcial representarán a las mejores firmas internacionales. Este evento brinda a los futuros esposos la oportunidad de visualizar su gran día en un solo escenario y de manera inspiradora. En Meliá Hotels International siempre apostamos por el talento local, impulsando experiencias memorables en cada destino donde tenemos presencia”, expresó Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development para la Región América.

THE ONE Bridal Weekend Modelo de Rafael Rivero

Paradisus by Meliá ofrece cinco exclusivas colecciones de bodas, personalizables según las necesidades de cada pareja:

No Shows Allowed: Para quienes buscan una ceremonia relajada pero con mucho estilo.

Nature Vibes: Ideal para bodas con un toque natural y armonioso.

Out with a Bang!: Una celebración sofisticada bajo las estrellas.

All Aboard: La opción más flexible en decoración y personalización.

It Takes Two or a Few: Diseñado para bodas íntimas, ya sea solo para la pareja o con un pequeño grupo de invitados.

Una plataforma para el diseño nupcial dominicano

El productor general del evento, Sócrates McKinney, resaltó la importancia de esta plataforma para la moda nupcial en el país. “THE ONE Bridal Weekend se ha convertido en un destino clave para el diseño nupcial, donde cada colección cuenta una historia de amor a través de detalles minuciosamente seleccionados. Agradezco el talento y la pasión de cada diseñador que forma parte de esta edición”, expresó McKinney.

Diseñadores y colecciones destacadas

Hippólito

Hippólito: Presenta "The One, Hippólito", una colección para novios que buscan elegancia y sofisticación.

Manuel Febrillet: Llega con "Elegancia de Destino", inspirada en las distintas locaciones para bodas de destino.

Manuel Febrillet -Elegancia de DestinoMANUEL HEREDIA FEBRILLET

The White Dress Bridal Boutique: Presenta la colección TWD, con estilos que van desde corte A, sirena y bohemios hasta princesa, en materiales ligeros.

The White Dress Bridal Boutique

Rafael Rivero: Su colección se inspira en la belleza de los jardines, ideal para novias románticas y modernas.

Laura García Bridal

Laura García Bridal: Propone piezas clásicas con un giro moderno, fusionando seda y encajes de manera innovadora.

El evento también incluirá el esperado THE ONE Talk, donde los asistentes podrán conocer de cerca a los diseñadores y descubrir las historias detrás de sus creaciones.

Las parejas interesadas en formar parte de THE ONE Bridal Weekend pueden obtener más información y reservar su hospedaje escribiendo a pujclusterreservaciones@melia.com.