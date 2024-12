Eduardo Holguín: Su creatividad transforma escenarios cotidianos en lienzos de arte

El último sábado de este año 2024 narra la historia de un creativo, de un joven que, en su caminar, mirada y gestos transmite arte y luz. Su espontaneidad (y aquí me adentro en esta historia) me hizo llamarle: ‘El editorial de moda en movimiento’.

Su madre lo llamó ‘Eduardo Holguín’, y podría decirse que es una de esas personas a las que Dios le permite ‘ser chispa que incendia la oscuridad con posibilidades infinitas’. ¿Sabes por qué? No solo se trata de su autenticidad, sino también su habilidad para transformar los escenarios ‘sencillos’ en sublimes. Es como si fuera susurrado por la creatividad misma al oído.

Detrás de escena

Eduardo Holguín es un director de arte y fotógrafo dominico-puertorriqueño radicado en Nueva York, reconocido por su enfoque innovador en la industria de la belleza y la moda. En sus manos está la dirección artística y producción de contenido visual a nivel global de L’Oreal.

“Siempre me he considerado un ser humano que busca lo extra en lo ordinario. Soy el más viejo de tres hermanos, un ser al que le gusta una buena conversación creativa, explorar y aprender. Estoy consciente de que hay inspiración en todo lo que nos rodea”, explica.

Su relación con la moda comienza con su trabajo como fotógrafo. Ha logrado tomar fotos a influencers de marcas y creadores de contenido. De ahí fue surgiendo el interés de tener su propia interpretación en el mundo de la moda. “Conocer tantas personalidades y la forma en que se van desarrollando las fotos, me ha permitido ir construyendo mi presencia, estilo y crear mis propias conversaciones”, agrega.

“Si pudiéramos ver mas allá de lo que pensamos, de las construcciones de moda, de la inspiración al romper esos estándares generales para asignar piezas a géneros, estereotipos o situaciones, y buscáramos una nueva vida fluida a través de su composición, entenderíamos el arte como una forma de construir e interpretar creativamente la moda y la forma de capturarla”, insiste.

A sus 18 años emigró a Savannah, Georgia. Allí, específicamente en Savannah College of Art and Design (SCAD), se adentró en el mundo de la publicidad y el branding. Al mudarse a New York, estuvo trabajando en una agencia de mercadeo. “Mientras, fui creando un portafolio en donde combinaba mi amor por la moda con la creación y la dirección de arte”.

Eduardo Holguín

Trabajar en su pasión lo dio a conocer y llegar a una de las empresas más grandes de cosméticos, L’Oreal.

Hoy, se desempeña como fotógrafo y director de arte del contenido de las redes sociales de L’Oreal . “Para mí es un honor, como dominicano, tener la oportunidad de trabajar en una empresa tan reconocida. Además del hecho de ser contactado y valorado por una entidad tan grande. Por siempre será un placer buscar formas de globalizar la comunidad dominicana en lugares tan importantes, enalteciendo la cultura”.

Eduardo Holguín, como director de arte global, tiene la responsabilidad de procurar que sus partners (agencias, celebridades y creadores de contenido) se encarguen de representar la marca a nivel global, en base al contenido que crean y la estética que llevan.

“Mi día a día consiste en direccionar campañas y contenido orgánico junto a equipos creados en cada proyecto, para compartir con todos nuestros mercados y que sean incluidos en sus plataformas digitales, reinterpretados a sus propias estrategias de mercadeo y escritos en su lenguaje”.

Inolvidable

Durante su trayectoria profesional, Eduardo jamás olvidará…

“Vivir en New York City es un regalo. Me ha permitido cubrir acontecimientos claves en el mundo de la moda, como la Met Gala, desde el 2022 hasta este mayo. Asimismo, participar en activaciones de marcas como invitado. A partir de estos hechos, he podido conocer a tantas personas y personalidades creativas involucradas en este mundo de la moda.”

Trabajar en una posición global implica un gran alcance cultural. Por eso, Eduardo vive en una constante retroalimentación, pues necesita mantenerse informado sobre las tendencias que ocurren en las diferentes plataformas sociales y, al mismo tiempo, comunicarse con los mercados locales, saber cómo les va, qué se está consumiendo y qué pueden impulsar.

“Este ejercicio nos da una nota global de ir, poco a poco, impulsando y amplificando de forma funcional, y simultánea, para múltiples mercados.”

La cultura dominicana y latinoamericana en los proyectos

Este director creativo tiene la forma más eficaz de “giving back” a sus orígenes. Trata siempre de incluir en las campañas a creadores, agencias, artistas y personalidades dominicanas alrededor de Nueva York y en el mundo. “Esto implica que podemos crear nuestra comunidad profesional juntos”.

Proceso creativo para L’Oréal

“Siempre lo divido en tres partes: conceptualizar, colaborar y ejecutar. Primero, conceptualizamos los trends y conceptos a base de la necesidad de cada mercado. Luego, buscamos personas acorde a cada concepto que pueden asistirnos en volverlo realidad. Finalmente, nos dirigimos a la producción y junto con mi dirección creativa lo volvemos realidad”, ilustra.

Su visión sobre las tendencias visuales y artísticas en los próximos años

Las estrategias de mercadeo de usar belleza entrelazada con alimentos, como está ocurriendo con ‘Rhode’ y ‘Bellah Beauty’, ha traído muchas inspiraciones de ‘productos express’, otros nombres relacionados con comida y a colerización de la misma.

Antes de concluir este encuentro, Eduardo, lleno de entusiasmo, se refirió a los soñadores, sus palabras fueron las siguientes: “El que, quiere puede. Crecí con la metodología de que, cuando las puertas no se abren, es porque las ventanas están alrededor de la esquina. Siempre hay formas de buscar nuevas oportunidades y, cuando no te sacan una silla en la mesa, es importante busca la manera de ir sentándote donde tu valor es escuchado y valorado”.