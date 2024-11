Accesibilidad y alta moda: Laura Villamán redefine el lujo para todos

Laura impartió una conferencia a suscriptores del Listín Diario para orientarlos y explorar cómo es posible crear atuendos únicos sin comprometer el estilo o el presupuesto.

Además, compartió valiosos consejos sobre cómo mezclar prendas exclusivas con piezas accesibles, demostrando que el estilo no depende del costo, sino de la creatividad y la autenticidad. Insistió en que la moda está al alcance de todos, y que cualquier persona puede expresar su identidad a través de elecciones inteligentes y visionarias.

Celeste Pérez, Laura Villamán, Patricia Acosta y Eddy SantiagoJulio César Peña

Comenzó su exposición explicando que llevar el color adecuado es sumamente importante para combinar piezas y texturas que realcen las partes esenciales de nuestro cuerpo y el rostro, al igual que las buenas vibras que dan los signature looks, que son aquellos que creamos partiendo de las piezas de ropa, los accesorios y agregando un estilo único y personal.

La experta en estilismo, colorimetría y moda Laura Villamán continuó afirmando que la clave para crear un atuendo acorde a tu tono de piel, y con un toque de originalidad. Es esencial conocer cuáles colores nos hacen lucir radiantes y en qué tonalidades nos convienen.

Laura Villamán y Patricia AcostaJulio César Peña

Para ello es preciso tener la capacidad de analizar para qué queremos vestir de una forma, o por qué deseamos un estilo en específico, y, partiendo de allí, saber a qué diseñador comprar las prendas y piezas.

“Elige tres adjetivos para definir tu estilo. Estos pueden ir cambiando a medida que avanza el ciclo de la vida. Yo, hace aproximadamente cuatro años, me convertí en madre. Tengo dos hijos, y la Laura del 2019 no es la misma Laura del 2020, ni la Laura del 2024. Pero he podido identificar tres adjetivos que son el eje central de mi comunicación visual, que son: elegancia, practicidad y accesibilidad”, manifestó la experta.

Villamán especificó que es necesario tener en el closet prendas básicas que puedan combinarse con distintas piezas para formar outfits muy versátiles. Pero también la inspiración juega un papel crucial a la hora de empezar a combinar piezas. Por ende, exhortó a buscar inspiración en revistas de moda, fashion blogs y redes sociales para tener una idea de lo que es tendencia y así crear atuendos fabulosos que puedan conectar con la esencia de uno mismo.

Accesibilidad y alta moda: Laura Villamán redefine el lujo para todosJulio César Peña

“Invierte en buenos básicos. Y un básico no tiene que ser en un corte en específico, ya que cada básico es distinto para cada persona. Experimenta con colores, accesorios, cortes y texturas que te ayuden a crear ese look despampanante”.

Laura también explica que no es necesario gastar una fortuna comprando todas las piezas del diseñador, pues solo basta con tener una pieza esencial que pueda combinarse con lo que ya tenemos y así lucir algo nuevo.

Sobre las tonalidades y las estaciones del año

La tonalidad de los básicos cambian según pasan las estaciones. Por consiguiente, es ideal tenerlos en distintos tonos para usarlos todo el año, y poder complementar con accesorios acorde al evento, la estación y la hora.

Accesibilidad y alta moda: Laura Villamán redefine el lujo para todosJulio César Peña

“Es necesario organizar las compras y dar prioridad a lo que va dentro de nuestra estación, pero otro punto bastante importante es calcular cuánto se gasta en esa inversión en las piezas, o la pieza, y calcular cuántas veces me la puedo poner y cuantos looks puedo armar con esta sola pieza. Entonces, si la pieza puedo utilizarla más de un 60% o un 70%, es una inversión que vale la pena”, indicó Villamán.

Recalcó, además, la importancia de saber elegir al momento de comprar una pieza de diseñador, y determinar si favorece la tonalidad a nuestro estilo y la silueta. Si es así, entonces tiene mucho más sentido hacer la inversión porque es el color ganador y acorde. Además, puede ser utilizada una infinidad de veces en el futuro.