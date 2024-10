Jocelyn Polanco: La privada de libertad que vistió a la hermana del presidente Abinader

Para Jocelyn Polanco que Rita Abinader, hermana del presidente de la República Luis Abinader, haya modelado una pieza confeccionada por ella, es un sueño hecho realidad. Esta mujer que cumple una condena de 20 años de prisión, adquirió estos conocimientos dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres.

“Yo nunca en mi vida me iba a imaginar que vestiría a la hermana del presidente (Luis Abinader), y yo fui que le hice ese traje tan lindo… Siempre soñé con ser diseñadora, pero así en grandes ligas, o sea 'hello'..., el centro me ha dado ese privilegio y le agradezco al Todopoderoso por eso”, dice con mucho orgullo al referirse a la pieza suya que estuvo sobre la pasarela del RDFW2024.

Polanco, quien ha cumplido seis años de los 20 de condena que tiene, cuenta que durante este tiempo ha realizado más de 100 cursos técnicos, pero su favorito fue el de diseño de moda, en el cual tenía como uno de los proyectos finales, realizar piezas de moda para presentarse en la pasarela que se celebró reciente en el hotel Marriott.

“Estoy en la escuela, he tenido muchas salidas, por ejemplo, hoy que estoy en esta competencia de centros, entiendo que si uno trabaja para su conducta y se comporta, ellos nos dan el privilegio de salir y demostrar que uno está preparado para reinsertarse en la sociedad nuevamente. Todo esto lo hacemos para que la sociedad vea que estamos preparadas para salir, porque hemos cometido errores y los errores se pagan caro”, expresa la interna, quien estuvo participando del Segundo Festival Artístico y Cultural Penitenciario, en el Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Cuando ingresó a prisión dejó a una niña pequeña, y uno de sus mayores sufrimientos es no pasar el tiempo suficiente con ella. “La gente piensa que la cárcel es un lugar de maltrato y tortura, y realmente no es así. Aunque estás apartada de tus familiares, y no haces lo que estás acostumbrada a hacer realmente es un mundo donde tú puedes mostrar que fue un error que cometiste”, expresa la privada de libertad, quien también es facilitadora de cursos con materiales reciclados.

Su primer taller lo impartió durante la pandemia, cuando capacitó a 200 internas en un curso de reciclaje. Para esos fines suele utilizar el cartón que dejan en el economato, botellas y costura que sobra para hacer obras de arte. “Ahora mismo, yo tengo un taller como de 50 mujeres a quienes doy entrenamiento de reciclaje”, comenta.

Venta de artesanía

A la entrada de la actividad, donde se entrevistó a Jocelyn Polanco, había varias mesas con venta de artículos realizados por los mismos reclusos, sobre todo, de la Isleta de Moca y Rafey Hombres. Allí había zapatillas, zapatos de cuero, pulseras, tarros de flores, entre otros, con precios de entre 50 a 900 pesos. Uno de los que conversó con reporteros de Listín Diario, expresó que esos cursos técnicos le han ayudado a superarse y hacer artículos que puede vender, y así usar ese dinero para ayudar a su esposa e hijo.

En su caso, cuando fue recluido con una condena de 20 años en la Isleta de Moca, apenas había cursado el octavo curso, pero en la actualidad está estudiando una licenciatura en Administración de Empresas, en la Universidad de la Tercera Edad (UTE). Lo hace con una beca y, para tomar las clases, es trasladado a Rafey Hombres.

“Mi papá murió hace un tiempo, y tenía una empresa, ahora mi tía es quien la atiende… Estudié eso porque ella me dice que le hago falta en el negocio, y si uno tiene conocimientos de manejar una empresa, ya uno fácilmente sabe cómo manejarse el día que nos den la oportunidad de salir”, indicó.

Otro de los que estaba comercializando artesanía ha cumplido 10 de los 20 años de su condena. Cuando fue apresado había estudiado hasta sexto curso, pero ahora ya terminó el bachiller.

La representación de Rafey Hombres tenía a un ebanista, quien cuando fue apresado, estaba en sexto curso de básica, y ahora está estudiando Psicología Escolar, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Hasta el momento ha cumplido 11 años de los 15 de condena.

Una de las principales barreras para estudiar virtual fue el poco acceso a una computadora e internet, pero agradece que con el tiempo esas condiciones mejoraron. En su mensaje, también exhortó a la juventud a evitar caer en la cárcel, y ponerse a estudiar. Otro de los que está en Rafey Hombres, dijo que ha tomado muchos cursos y se siente orgulloso de que casi está terminando el bachillerato. También quiere estudiar Psicología.

Director prisiones promueve que se den más becas

El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, sostuvo que, pese a que varias universidades y fundaciones tienen acuerdos con las cárceles para brindar becas, siempre es necesario que se den más, debido a la alta demanda de estudios que existe dentro de los centros penitenciarios.

“Tenemos acuerdos con Funmujer y la Universidad de la Tercera Edad, que nos dan becas para los privados de libertad, pero siempre es importante ampliar porque la demanda es mayor que la oferta que hemos estado teniendo”, expresó Hernández Basilio

Además se sintió feliz por la actividad que reunió a más de 380 reclusos de 27 centros penitenciarios. “Esto conecta con lo que manda la Constitución sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad, para poder darle y conectarlo y que la sociedad observe esa cara humana, ordinaria, normal, que tiene alguien que tuvo un conflicto con la ley penal”, puntualizó el director.