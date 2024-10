LA SEMANA DE LA MODA DOMINICANA, UN DESPLIEGUE DE ELEGANCIA, GLAMOUR Y BUEN GUSTO.

Sin lugar a dudas los dominicanos somos amantes de la moda y el buen vestir, quedó demostrado en la décimo quinta edición de República Dominicana Fashion Week, el evento más importante de los diseñadores de Latinoamérica y El Caribe, una plataforma bajo la dirección de la destacada diseñadora y empresaria dominicana, Melkys Díaz.

Cuatro días sin precedentes que se dio lugar en Marriot Piantini, donde figuras de la moda, arte y el espectáculo lucieron sus mejores atuendos para disfrutar del talento local y extranjero, pudimos ver desde los estilos más chic hasta los más streetstyle.

El primer día disfrutamos de la diseñadora dominicana Giannina Azar, que nos deleitó con su nueva colección 'TOO MUCH TOO MUCH', inspirada en las grandes estrellas de Hollywood, en esta propuesta, una vez más apreciamos todo el brillo y colores vibrantes que caracterizan a la maestra, en dos desfiles llenos de magia tal y como nos tiene acostumbrados. Su colección estuvo compuesta por 40 piezas artesanales las cuales fueron creadas meticulosamente durante siete meses.

Giannina Azar colección 'TOO MUCH TOO MUCH'

Mientras, el segundo día, entre los diseñadores que pudimos observar, está Mildred Veras, con 'Tráfico de decadencia', cautivo a todos los presentes. Utilizó materiales en desuso, comprobando que pueden tener una segunda oportunidad, transformándolos en piezas de alta calidad y con un estilo único y moderno.

Mildred Veras Milée

Con esta colección Veras resaltó la importancia de consumir de manera consciente y creativa reduciendo el impacto ambiental.

El tercer bloque transformó el espacio en elegancia, así lo vivimos con la colección 'IMPECABLE' de la diseñadora Melkys Díaz. Un estilo atemporal tal y como lo dice su nombre, impecable combinando la modernidad y cuidando la esencia femenina, piezas que atraen a un público tanto joven como adulto. Queda claro que Díaz se reafirmó como icono de la moda local con su habilidad de fusionar lo clásico con lo vanguardista, inspirando a la elegancia de la mujer.

Melkis Díaz - Impecable

La firma Arcadio Díaz, resaltó la elegancia de las chabacanas, no solo la clásica blanca, que por décadas ha sido sinónimo de distinción, también agregó una paleta de colores en tonos pasteles muy apropiado para nuestro clima.

Firma Arcadio Díaz

Además, se vivió el emocionante desfile con mascotas recatadas por la diseñadora Lorenny Solano, el cual nos dejó un mensaje de amor, cuidado y sobre todo, la importancia de dar segundas oportunidades a esos seres de amor que aún sin voz merecen ser vistos, cuidados y respetados.

El tercer día nos recibió lleno de conferencias y desfiles; la intervención del reconocido asesor de imagen y estilista de moda dominicano Eddy Gómez con la marca Swarovski. Donde habló sobre la importancia de realizar inversiones en piezas únicas y presentó distintos estilismos con las joyas de la marca. Además, el público pudo apreciar ideas de combinaciones, así también como tips de estilismo personal.

Al igual que Laura Villamán, asesora de imagen que en colaboración con revista A La Moda de Listín Diario, impartió una conferencia sobre "Estilo sin límites, piezas de autor con prendas accesibles", allí los asistentes, con recomendaciones de la estilista, aprendieron a aplicar la creatividad para potencializar las inversiones de compra de un artista.

Al caer la tarde la diseñadora Tiffany Fermín nos deslumbró con su reciente colección, mostrando un estilo elegante y juvenil que resalta la elegancia de la mujer joven dominicana, jugando con las tonalidades frías y cálidas, Fermín dejó claro que podemos vernos hermosas y a la vanguardia.

Tiffany Fermín

La diseñadora Massiel Peláez con su colección mostró que no solo existen dos colores, blanco o negro, sino que podemos realizar infinidad de combinaciones con colores llamativos y vibrantes, viéndonos elegantes y sofisticadas.

El cierre del tercer día estuvo a cargo del diseñador Vladimir Calpo, quien nos maravilló con una fiesta a la 'dominicanidad' con personalidades de la música y televisión tales como, Fernando Villalona, José Peña Suazo, Jossie Esteban, Jochy Santos, Liondy Ozoria, Johnnie Mercedes, Miguel Alcántara, Sexappeal, El Dotol Nastra, Silvio Mora, entre otros.

El cuarto día inicio con el RDFW Kids que es bueno destacar la labor de las escuelas de etiqueta y protocolo: Nereida Bravo, Gema Academy y Premium Class Modeling Academy, dejaron en alto la niñez y los valores. Una pasarela impecable y las niñas siendo niñas.

El diseñador Starlin De Holma presentó una vez más con su creatividad, en esta ocasión vistiendo a los más pequeños de la casa, que lucían un estilo clásico y vanguardista, pero cuidando la imagen infantil.

En cuanto a la firma Aurora Dresses impresionó a los asistentes con un total de 46 niñas desfilando, la colección presentó vestidos en los clásicos colores navideños como rojo, verde, dorado, blanco, azul, negro, entre otros. Las piezas estuvieron adornadas con elegantes detalles de tul, organza, seda y lentejuelas, creando una atmósfera mágica y llena de brillo. Los diseños incluyen faldas voluminosas, delicadas capas y detalles florales hechos a mano, que evocaron el espíritu festivo con un toque moderno y refinado.

Uno de los momentos más especiales del desfile fue la participación de la modelo más joven, Aurora Polanco Lasose, de tan solo un año, quien encantó al público con su ternura y gracia. Además, figuras conocidas como Chellmy, del programa “Ríe conmigo”, y la talentosa modelo y bailarina Sophia Gabriela, también participaron, añadiendo carisma y elegancia a la pasarela.

El desfile por la inclusión fue uno de los momentos más emotivos de la semana ya que en este participaron algunos privados de libertad los cuales desde sus distintos centros penitenciarios buscan la manera de reintegrarse a la sociedad como personas reformadas y educándose para ser un ejemplo de superación, así también pudimos apreciar los chicos con condiciones especiales y adultos mayores mostrando que una condición física o la edad no son una limitante para brillar.

Por demás el desfile de diseñadores emergentes por la Embajada de Estados Unidos mostró que el talento dominicano va mucho más allá de la confección. Trajes pintados a mano haciendo un llamado a la juventud dominicana, así mismo como el desfile en honor a las voces silenciadas llamando a la conciencia y educación.

El cierre de este acontecimiento estuvo a cargo de los impresionantes diseñadores Rafael Rivero (RD) y Andrés Pajón (COL), cada uno con un estilo marcado en la elegancia y la femineidad de la mujer, ambos con conceptos diferentes y a su vez resaltando la belleza natural femenina.

Rafael Rivero presentó piezas únicas con caída mágica en cada paso y la combinación de tendencias atemporales y vanguardistas nos transportaron a infinidad de momentos donde lucir sus piezas. Una curaduría realizada por el maestro Sócrates Mckinney, de la mano de Francisco Sanchis y la selección de modelos sincronizado con la elegancia de sus piezas.

Importante:

Es necesario destacar que durante estos cuatro días no hubo desperdicio alguno, sin embargo, hay oportunidades de mejora para convertirlo en excelente. Está claro que un evento de tal magnitud es casi imposible el evitar los percances de última hora, pero es importante el tratar de mantener la puntualidad de inicio lo más rígido posible, porque eso permite conservar al público y a su vez, facilita la movilidad al finalizar cada bloque, pero son detalles que con el pasar del tiempo sin lugar a dudas serán corregidos.

Observación:

Es un orgullo para los padres ver a sus hijos en la pasarela más importante del país mostrando su inocencia y carisma, pero es necesario siempre velar porque luzcan como niños. Pudimos observar en pasarela atuendos no muy acordes para las edades de los niños.