Mabell Damirón presenta ‘Her Evolution’: Belleza integral y sostenibilidad redefinida en RDFW

Con su lema renovado 'Simply Admire Yoursel', la marca invita a las mujeres a reconocerse y admirarse a sí mismas, mientras se destacan y dejan su huella en el mundo.

El desfile Her Evolution mostró tres momentos que simbolizan la evolución de la fundadora y, por extensión, de las mujeres que representan su marca: She makes SILENCE, She has CONFIDENCE, y She is UNCOMMON. Estos momentos relatan un viaje de autodescubrimiento y transformación, donde la valentía y la autenticidad guían cada paso.

Innovación y sostenibilidad al frente

En su compromiso continuo con la sostenibilidad, Mabell Damirón presentó una última fase extraordinaria, Uncommon, una colección diseñada utilizando la plataforma de inteligencia artificial ONE de Resonance Companies. Gracias a esta tecnología, cada pieza fue producida bajo demanda, evitando el desperdicio y reduciendo el exceso de inventario. Este enfoque no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también refuerza el compromiso de la marca con la moda ética y responsable.

Empoderamiento a través de la moda

El desfile no solo reafirmó el enfoque de sostenibilidad de la marca, sino que también lanzó una nueva perspectiva basada en la belleza integral. Mabell Damirón no solo crea moda; crea un movimiento para las mujeres que buscan destacar a través de su propia historia y su influencia en el entorno. Las piezas de esta colección cuentan historias de valentía, autoconfianza y lo extraordinario, demostrando que la moda puede ser una herramienta de empoderamiento y expresión personal. Para darle cierre por todo lo alto el desfile se contó con la participación de Nathalie Hazim destacada cantautora dominicana.

Tecnología y responsabilidad social

Una de las innovaciones más aplaudidas fue la implementación del modelo ready to shop, que permitió a los asistentes comprar las piezas en línea en tiempo real mientras las veían en la pasarela. Esta combinación de tecnología y sostenibilidad refuerza el compromiso de la marca de reducir su huella ambiental.

Cada prenda ha sido producida utilizando materiales sostenibles y bajo un esquema de producción local, con proveedores dominicanos y procesos de bajo impacto ambiental, siguiendo el modelo de producción 0 KM. El enfoque de triple impacto de la marca —ambiental, social y económico— se reflejó en una producción consciente, donde se estima que las emisiones generadas, aproximadamente 8 toneladas de CO2, serán compensadas mediante proyectos de impacto social y ambiental.