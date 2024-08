Susana Taveras: Una artista que busca que en cada pincelada encuentres tu mejor versión

Regularmente, los artistas suelen entender desde temprana edad lo que los hace felices. Susana, desde pequeña, se dio cuenta de que el maquillaje era lo suyo. Pero, como también sucede, algunos no entendían este tipo de trabajo como una carrera “normal” para vivir, o desarrollarse.

Por eso, estudió Psicología Industrial. Después, hizo una maestría en Alta Gerencia y Productividad, lo que le permitió ser empleada en distintos bancos y el Estado.

Maquillaje para modelo

Los puntos siempre se unen y no desistió de ser la artista que llevaba dentro. Se inscribió en clases de maquillaje con Carolina Saladín y se mantuvo aprendiendo sobre el visagismo. Recuerda que un amigo, quizás unos diez años atrás, le envió la información de que estaban buscando personal para maquillar en el backstage de un RD Fashion Week en las instalaciones de Sans Soucí. De inmediato aplicó y fue seleccionada.

Susana Taveras ALM

“¡Me encantó la experiencia! Cuando vi a los expertos maquillando, mis ojos brillaban. Me emocioné y me dije: ‘Esto es lo que quiero hacer’. Y, a partir de ahí, le fui dando forma al maquillaje. Conocí personas en esa experiencia, un servicio me llevó a otro y así se fue dando”, cuenta Susana.

La vida puso en su camino a un colega en esa área que la informó sobre la apertura de la tienda de maquillaje MAC en el país. En ese momento, la firma buscaba empleados así que, aun cuando trabajaba en una institución del Estado, aplicó y fue a la entrevista. Su presentación consistía en maquillar a una persona mientras la observaban seis personas, “Era como un jurado”, agrega. ¡Fue contratada! “Ahí nació Susana la artista, fui otra persona. Un concepto más grande, una mente más libre. Veía la vida diferente”, dice emocionada.

STAM RD

En el 2015 crea su academia. Empezó como una escuela y ahora es una empresa que ofrece servicio de maquillaje, capacitación de imagen, maquillaje profesional y ventas para instituciones públicas y entidades privadas. “Quiero convertirlo en una agencia en donde las personas reciban en su casa maquillaje, manicure, pedicure, lavado, secado y peinado.

Maquillaje para novia

El maquillaje de novias no es una opción, es una obligación. Susana recomienda que exista acompañamiento del maquillador un año antes porque, como experto, debe formar parte del proceso: Prueba de la elaboración del vestido, prueba de maquillaje y de peinado; no porque sea estilista, sino porque es necesario para la inspiración del look.

“Es esencial que la novia, con mucho tiempo de anticipación, se conecte con ese profesional que entienda su rostro, lo que ella busca, porque será ese remanso de paz porque sabe quién es”, explica.

Ahora, el secreto para que sea perfecto…

La especialista asegura que, antes, el concepto era muy marcado. Debía ser natural, limpio y angelical. Hoy no es así. “Lo que se está trabajando mucho es tu esencia, tu personalidad. ‘Quiéreme como soy’. Habrá novias que te pidan un smoking negro y pintalabios rojo. Como experto, la orientas para que elija un maquillaje atemporal. Al final, el maquillaje es para la novia que lo lleva”, apunta.

Maquillaje para novia

Recomendaciones de Susana para un maquillaje perfecto el día de tu boda:

- Tres meses antes, mínimo, comer mejor. Cero dulces, nada de comida chatarra. Se refleja mucho lo que comes en la piel.

- Beber mucha agua y jugos verdes. Comer más proteínas y verduras.

- En cuanto a la piel, empieza a aplicarte tu rutina de protector solar, limpiezas para ir quitando esa piel muerta y crema hidratante de noche para ojos.