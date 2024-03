Gina Collado: artesana, diseñadora de moda y apasionada del arte

Génesis, su hija, vino ‘con el pan debajo del brazo’. Así es, un dicho popular que, en esta familia, se cumplió. Ahora les explico por qué: Existen personas que llevan el arte en las venas. Génesis nació con él, y con ello se despertó la musa, la pasión interior que tenía Gina Collado desde muy pequeña.

Ella es una mujer que creció y dio sus primeros pasos sosteniéndose de una máquina de coser, pero lo dejó atrás cuando decidió trabajar en una empresa de telecomunicaciones.

Gina Artesana dominicana Silverio Vidal

Su madre era una de las modistas más famosas, y de las buenas del Cibao. Cuando terminó el bachillerato, empezó a estudiar diseño de Modas en la escuela LAIÉ de Santiago con doña Irina Fernández.

Gina Collado 2Silverio Vidal

“Cuando Génesis nació, junto con mi esposo decidimos que me quedaría como ama de casa. Renuncié a mi trabajo, pero no quería dejar de producir, no podía quedarme con las manos cruzadas”, explica.

Todo reinició con un fiesta para Génesis, con ella volvió a conectar con la moda. En su cumpleaños nº 5, ella quería (su hija), una temática distinta. Deseaba que todas sus invitadas tuvieran carteras. La joven con quien cosía le dijo: ‘¡Sí! Vamos a hacerla’.

Gina Collado Silverio Vidal

“Entregamos 20 carteritas de yute, mi hija las pintó y las personalizó con los nombres de cada una de sus amigas”, cuenta Gina con luz en sus ojos.

Gina ColladoSilverio Vidal

Después de celebrar los cinco años de su hija, Gina recibió pedidos de las madres de las compañeras del colegio.

Ella no sabía de elaboración de carteras con más complejidad, pero reaccionó, se ‘le prendió el bombillito’, y despertó la musa.

Gina Collado Silverio Vidal

“Esa noche, desbaraté mis carteras para entender cómo se elaboraban, para ver el engranaje y observar, detenidamente, cómo se ensamblaba una cartera. Hice 13 carteras ese fin de semana. Viajé al Cibao y se me vendieron todas.

Los pedidos seguían. Luego viajé a Estados Unidos, de vacaciones, me llevé 25 bolsos y todos se vendieron también”, agrega.

Hoy, Gina tiene colaboraciones con Azukita by Luzón, Elisa Morato y Susana Céspedes, de SUSANA. Ahora está en el proceso de escribir un libro sobre cómo se confeccionan las carteras.

CostureArte

La diseñadora de carteras imparte clases de confección, patronaje y costura básica, entre otras. Además, técnicas para hacer mercadeo en este mundo de la moda, sacarle provecho a su talento y emprender su negocio. Todo esto inició sin proponérselo, todo se fue dando.

“Cuando era joven, las personas en mi pueblo me insistían en que debía estudiar magisterio. ¿La verdad? Me molestaba que me dijeran eso. En una ocasión, visité el taller de Aida Perdomo, que hace joyas, y me dice que me organizaría un taller, me le negué y terminamos peleadas. Un miércoles de esa misma semana, me llama y me dice que tenía 15 estudiantes inscritas para un taller que yo tenía que impartir”.

Ese sábado inició lo que convertiría en su otra vocación: Enseñar a los demás. “Esa mañana, veía cómo las estudiantes se quedaban pasmadas observándome y mi subconsciente empezó a boicotearme, juraba que lo estaba haciendo mal. Cuando terminé, todas se pusieron de pie y me aplaudieron. Emocionadas, me dijeron: ‘¡La mejor profe que hemos tenido!’. Ahora Génesis y yo impartimos talleres, con la aspiración de tener una escuela”, cuenta emocionada.

Detrás de cada obra de arte que realiza Gina Collado se narra la historia de una mujer que se atreve a hacer las cosas, valiente, que se identifica con la marca, que representa el amor y el empeño de hacer las cosas, según lo confesó.

Materiales para la Elaboración

El tiempo de ensamblaje de cada cartera depende del modelo. Utiliza materiales que representan a los dominicanos: Yute, coco, el cuerno, flores, rafia, cana, resina, guano, bordado, hilo de algodón, argollas de cortina, bambú, pintura artesanal, madera, borlas, piel y piel de mango.

¿Qué viene?

Junto a Génesis Ruiz, trabaja una colección inspirada en el colibrí, un ave endémica de nuestro país y una de sus favoritas.