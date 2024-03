Conoce a Paola Rodríguez, experta en colorimetría, cortes y cuidado capilar

Si estás sentada en una de las estaciones de su salón y ella está presente, se mantendrá atenta a todo el procedimiento que solicites, aunque no te des cuenta.

Paola Rodríguez es experta en colorimetría, diseños de corte y cuidado del cabello. Su madre y abuela eran propietarias de salones, es decir, toda su niñez la pasó rodeada de ‘potes’ de belleza, lava-cabezas y herramientas de calor. Pudo estar influenciada, pero llevaba el arte en las venas. Por eso, no se quedó ahí: decidió estudiarlo.

Viajó a Los Ángeles para formarse, allí se especializó en Cosmetología en una de las mejores instituciones: Sassoon Academy. Además, se ha capacitado en Brasil, Chicago, Miami y New York.

Colorimetría

Cuando volvió al país con tanto conocimiento, pensó en todo el impacto que causaría esa información. Era imposible no diferenciar entre todo lo que había vivido y lo que estaba descubriendo. “Aprendí bastante en la academia, tanto que sabía que haría un gran cambio y aporte cuando empezara a trabajar. Fue tan grande que sentía que al regresar le iba a quedar grande. Después, entendí que era una oportunidad para hacer la diferencia y aportar al mercado de la belleza en el país”, dice orgullosa.

Trabajar el cabello es un reto, y cuando se trata de hacer feliz a una persona, con un cambio de color o corte, lo es más, porque tiene que ver mucho con su estado de ánimo.

Modelo 2

Así lo confiesa la experta, quien asegura que poder identificar qué está en la mente de la clienta, qué está esperando y lograrlo es un desafío. “Que coincidamos en el resultado de lo que ella quiere y de lo que yo pude descifrar es mi alegría. Las mujeres somos un reto, entendernos es complicado.

La colorista sugirió algunos puntos a tomar en cuenta para quienes desean mantener, o prolongar, las técnicas de color en el cabello:

Modelo 2

Lo primero que advirtió es que aplicar técnicas de color en el cabello es una decisión muy importante que requiere de un conocimiento esencial y básico: Es una inversión alta de tiempo, dedicación y dinero. Aclarado esto, enumeró los puntos:

Modelo 1

1. Es obligatorio que inviertas en dos líneas prémium de cuidado del cabello, con ellas debes alternar los lavados, reparación y otra de hidratación.

2. Visitar el salón mínimo cada quince días para hacer tratamientos de cabina, donde se le hace a la clienta un procedimiento más profundo que no logra en casa. De esta forma, le devuelves propiedades a tu cabello y mantienes lo que le hemos quitado a la hora de decolorar.

Recordemos que la decoloración levanta capas de la hebra del cabello. Importante: No es que el cabello se maltrata, sino que con la decoloración le quitamos hidratación.

3. Cuando se trabaja con tintes, o con un peróxido no tan alto, es invasivo, pero no tanto como con la decoloración de cuando es rubio. Aun así, lleva un proceso de hidratación. "Para la coloración, trato de que te permita no estar en constante mantenimiento, de manera que la clienta no entienda que tiene que aplicarse un matizado de color".

4. Usar agua potable para lavar el cabello.

¿Cómo eliges el color de cabello adecuado? ¿Cómo sabes si le favorecen más los colores cálidos o fríos?

Se hace una codificación del color con dos telas, una plateada y otra dorada. Algo similar a lo que ocurre con la ropa. “Veo como la tela sienta con la piel. En algunas ocasiones, siento que no les va ninguno de los colores. Es en ese momento hago una fusión con tonos fríos y cálidos. Es importante que sepas que el resultado de la codificación también depende del color de tu cabello. Además, me gusta mucho mezclar tonalidades”.

Para finalizar, dio señales de alerta para las tendencias que depara la peluquería este año. ¿Cuál es la novedad? Los cortes con muchas capas, el flequillo butterfly effect. En el caso de las técnicas de color, potencializar tu color natural, darle vida y realzar tu base. Además de jugar con los colores que estén a tono con tu piel.