Ká Dipuglia, una consciente propuesta de moda con identidad caribeña

Existe una ola de creativos con ganas de cambiar el ‘chip’, que tienen todo el deseo de devolverle un poco a la tierra de lo que le hemos quitado. Para Karla Dipuglia no es negociable su responsabilidad social con el medioambiente.

¿Sabes qué? Disfruta conocer nuestra historia para transmitirla en su moda, eso hace su marca más interesante.

Colección de Ká Dipuglia - Conjunto Zemi

“Cuando estaba en el colegio, pensaba en que quería estudiar alguna carrera relacionada al arte, por lo que empecé a explorar cuáles podrían ser mis alternativas. Me puse a hacer cursos de ilustración de moda, costura y patrón. Me encantó”.

Karla Dipuglia

Ella es una joven que lleva siempre una sonrisa. Sus ojos, su pelo y su caminar dicen ‘arte’ por todos lados, y es que, en su testimonio de vida, lo cuenta. Dice, con mucha emoción, que crear era lo que más amaba hacer cuando era apenas una niña. Su inclinación era muy evidente. Amaba hacerle ropa de cartón a sus Barbies.

Inarú Mini Bag Special Edition

Bolso Ibakari

“Mi primer amor es el arte, la moda fue encajando dentro de eso. A través del arte, puedo expresar lo que llevo dentro y lo transmito a un ‘elemento’ que utilizarás en tu día a día”, dice con una luz en sus ojos.

Karla Dipuglia es una diseñadora de modas que estudió en CHAVÓN La Escuela de Diseño. Luego, fue a Parsons School of Design, The New School, en la ciudad de Nueva York.

“Mi marca nace cuando yo me traslado allá. Cuando salí del país, comencé a preguntarme: ¿quién soy?, ¿qué significa ser de donde yo vengo?, ¿cuál es la historia del lugar en donde nací? Aquí inicia el proceso, porque empiezo a preguntarme qué significa para mí haber nacido en República Dominicana”.

Sus proyectos de la escuela la hicieron ir encontrando la identidad de la marca que hoy lleva por nombre Ká Dipuglia.

“Me especialicé en calzados, bolsos e hice una colaboración con una de mis compañeras con los lentes, pero, al momento de sacar la marca, fue más con un fin comercial por los bolsos. Disfruto de la moda hacer los diseños tridimensionales, por eso llego a los accesorios, porque es lo que yo podría decir que es lo más escultórico”.

Conjunto Caribe

La marca tiene el compromiso de practicar un viaje ambientalmente sostenible y, al mismo tiempo, fomentar un impacto positivo en la a comunidad. La diseñadora está consciente de que la piel animal conlleva un procedimiento químico, un gasto de agua excesivo y de contaminación. Por eso, ha buscado nuevas formas de suplir esa necesidad que haría la función.

Conjunto Zemi

“Con mis bolsos trato de no utilizar piel animal, por eso uso una alternativa ecológica. No es perfecta porque son innovaciones, son materiales que se están trabajando, con los que se está experimentando. Utilizo una piel a base de cactus, que se hace en México, porque esa usa menos agua, tiene menos químicos en su procedimiento”, explica.

Por otro lado, todas sus piezas son elaboradas con manos dominicanas. Colabora con artesanos locales, utilizando fibra natural local, tratando de darle un punto diferente. La idea es que la marca Ká Dipuglia no quede solo en artesanía: su propósito es elevar el resultado.

“Mi reto es, con los pocos recursos que tienen los artesanos en cuanto a maquinaria, poder obtener un gran producto, tratar de hacer algo de buena calidad”.

Moda caribeña consciente, uno de los lemas de la marca, porque confiesa que estudiar moda la educó sobre el impacto de la moda en el medio ambiente.

“Te haces consciente de la responsabilidad, del rol que tiene la moda de minimizar estos esquemas del consumo excesivo, desperdicios, maltrato a las personas que hacen las piezas o no darle un pago justo. No todo lo que hacemos es lo ‘ideal’, pero sí más consciente, para ir, poco a poco, marcando diferencia”, agrega.

Cultura Taína

Bolso

Sus bolsos tienen nombres de animales y costumbres taínas. “Desde pequeña me interesó la historia de nuestra isla, sobre la relación que tenemos con Haití. Decidí enfocarme en la historia y cómo se cuenta esa historia. Entiendo que estoy tratando de rescatar la cultura taína, aprendiendo con otras personas que tienen conocimiento del tema”.

¿Qué es lo nuevo de Ká Dipuglia? Este año está en búsqueda de más artesanos, tratando de conocer nuevos talentos, de aprender nuevas técnicas. Advirtió, antes de despedirnos, que no está atada a la piel del nopal, pues quiere encontrar y desarrollar su propia técnica y materia con artesanos dominicanos.